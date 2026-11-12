‘100일의 거짓말’ 매회가 ‘엔딩 맛집’…김유정·박진영 관계 변화부터 정체 탄로까지

‘100일의 거짓말’이 자체 최고 시청률을 경신한 가운데 매회 반전과 긴장감을 담은 엔딩 장면으로 시청자들의 몰입도를 높이고 있다.

가장 최근 방송된 tvN ‘100일의 거짓말’ 10회는 수도권 유료플랫폼 기준 평균 11.7%, 최고 13.1%의 시청률을 기록했다. 자체 최고 기록을 경신하며 지상파를 포함한 전 채널에서 1위를 차지했다.

화제성에서도 강세를 보이고 있다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 첫째 주 TV 드라마 화제성 부문에서 3주 연속 1위에 올랐다. 출연자 화제성 부문에서는 박진영과 김유정이 각각 1위와 2위를 기록하며 2주 연속 최상위권을 유지했다.

‘100일의 거짓말’은 독립운동 조직 구국단의 작전과 밀정으로 활동하는 이가경(김유정), 김태웅(박진영)의 관계를 중심으로 긴장감을 높이고 있다. 특히 회를 거듭할수록 인물들의 비밀이 드러나면서 반전을 담은 엔딩 장면이 주목받고 있다.

구국단이 사토 신이치(진선규)의 함정에 빠진 4회 엔딩은 긴박한 총격전으로 긴장감을 끌어올렸다. 구국단 단원들은 이가경이 전달한 정보 대신 자체적으로 확보한 정보를 믿고 작전에 나섰지만, 이는 사토 신이치가 꾸민 함정이었다. 한철룡(김인권)은 역습을 당했고, 유소란(김현주)은 총상을 입은 채 위기에 몰렸다. 사토 신이치가 여유롭게 총독부를 떠나는 모습과 구국단의 절박한 상황이 교차하며 긴장감을 더했다.

6회 엔딩은 긴장감 대신 애틋한 감정으로 여운을 남겼다. 금석중(감우성)의 죽음을 목격한 이가경은 충격에 빠졌고, 김태웅은 그런 그를 희원까지 바래다줬다. 이가경은 “금서희 씨, 괜찮아요?”라는 김태웅의 물음에 “아뇨, 안 괜찮아요”라고 처음으로 솔직한 감정을 드러냈다. 김태웅은 말없이 그를 안아주며 위로했다.

김태웅의 정체성에 관한 갈등이 깊어진 8회에서는 두 사람의 관계가 또 한 번 변화를 맞았다. 자신이 조선인이라는 사실과 일본인으로 살아온 현실 사이에서 혼란을 겪던 그는 양아버지 사토 신이치가 과거 계암리에서 조선인 23명을 학살한 사건에 관여했다는 사실을 알게 됐다. 사토 신이치에게 분노를 터뜨렸지만 오히려 모욕적인 말을 듣고 좌절했다. 이때 이가경은 “울지 말아요, 김태웅 통역관님”이라며 그의 조선 이름을 불러 위로했다.

구국단의 세 번째 작전이 펼쳐진 9회 엔딩은 폭탄 폭발을 앞둔 절체절명의 순간에서 끝났다. 조선총독부 기송관 개통식 기념 연회에 폭탄을 설치한 구국단은 오후 6시 20분 폭발을 계획했다. 그러나 총독의 고초열로 폭탄을 숨긴 꽃 장식이 행사장 밖으로 옮겨지는 변수가 발생했다. 이가경은 폭탄을 케이크 속에 다시 숨겼지만 김태웅이 케이크 바로 뒤에서 통역을 맡게 되면서 예상치 못한 위기를 맞았다. 폭발을 앞두고 화면이 암전되며 다음 회에 대한 궁금증을 높였다.

가장 최근 방송된 10회 엔딩에서는 김태웅이 이가경의 정체를 의심하면서 또 다른 반전을 안겼다. 폭탄 사건 이후 이가경의 행동을 되짚던 그는 폭발 직전 이가경이 케이크를 옮기고 자신의 손을 잡아끌었던 이유를 의심했다.

결국 김태웅은 이가경을 찾아가 “내가 금서희 씨를 어떻게 부르면 됩니까? 진짜 이름은 뭡니까?”라고 물었다. 이어 “너, 밀정이지?”라고 말하며 이가경의 정체를 알아챘음을 암시했다.

‘100일의 거짓말’은 구국단의 독립운동을 둘러싼 긴장감과 이가경, 김태웅의 감정 변화를 교차시키며 이야기를 전개하고 있다. 김태웅이 이가경의 정체를 눈치챈 가운데 두 사람의 관계가 앞으로 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]