‘대전 예수’ 와이스, 빅리그 도전 이어간다… 새 둥지는 샌디에이고

사진=샌디에이고 파드리스 구단 SNS 캡처

한국 무대서 사랑받았던 ‘대전 예수’가 미국서 다시 기회를 잡았다. 프로야구 한화 출신 라이언 와이스가 한국 복귀 대신 메이저리그(MLB) 도전을 이어간다. 새 행선지는 샌디에이고 파드리스다.

샌디에이고는 11일 와이스와 1년 계약을 체결했다고 발표했다. 2028시즌 구단 옵션이 포함됐으며, 구체적인 계약 금액은 공개하지 않았다.

와이스는 한화 팬들에게 익숙한 얼굴이다. 2024년 6월 대체 외국인 선수로 합류한 뒤 이듬해 팀의 핵심 선발투수로 자리 잡았다. 지난해 30경기에 등판해 16승5패 207탈삼진 평균자책점 2.87을 써냈다. 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 강력한 원투펀치를 이루며 독수리 군단 19년 만의 한국시리즈 진출을 이끌었다.

사진=AP/뉴시스

이 활약을 발판으로 지난해 12월 휴스턴 애스트로스와 계약하며 미국으로 돌아갔다. 올해는 개막 로스터에 이름을 올려 꿈꾸던 빅리그 데뷔까지 이뤘다. 그러나 9경기(선발 2경기)에서 승리 없이 3패 평균자책점 7.62로 고전했다. 5월 마이너리그로 내려간 뒤 다시 MLB 무대를 밟지 못했고, 시즌 종료 후 자유계약(FA)가 됐다.

그래도 반등의 가능성을 남겼다. 지난 9월 휴스턴 산하 트리플A 슈거랜드서 4경기 동안 19⅔이닝을 던지며 평균자책점 1.37을 작성한 게 방증이다.

새 출발을 앞두고 낯익은 동료도 함께한다. 지난해 12월 샌디에이고와 4년 계약을 맺은 한국인 내야수 송성문이다. 2025시즌 KBO리그에선 각각 한화와 키움 유니폼을 입고 대결한 바 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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