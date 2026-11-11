현대차그룹, 2027 충청 유니버시아드 후원... 모빌리티 후원사로 참여

현대차그룹 성 김 전략기획담당 사장(오른쪽)과 2027 충청 유니버시아드대회 염홍철 조직위원장(왼쪽)이 공식 후원 협약식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 11일 서울 서초구 양재 본사에서 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회와 공식 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.

2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일부터 12일까지 대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도, 충청남도 등 충청권 4개 시·도 지방자치단체가 협력해 분산 개최하는 국제 대학생 종합 스포츠 대회로, 전 세계 150여 개국 1만5000여 명의 선수단 등이 총 18개 종목에 걸쳐 참가할 예정이다.

이번 대회는 1997 무주·전주 동계 유니버시아드대회, 2003 대구 하계 유니버시아드대회, 2015 광주 하계 유니버시아드대회에 이어 역대 네 번째로 국내에서 개최되는 대회다.

현대차그룹은 2003 대구 대회, 2015 광주 대회와 더불어 2013 러시아 카잔에서 개최된 하계 유니버시아드대회를 각각 후원한 바 있다.

이번 협약 체결로 현대차그룹은 2027 충청 유니버시아드대회에 모빌리티 부문 공식 후원사로 참여하게 되며 구체적인 후원 규모 및 상호 협력 내용은 조직위와 논의해 나갈 예정이다.

이날 협약식에 참석한 성 김 사장은 “전 세계 대학생 선수들이 스포츠를 통해 교류하는 2027 충청 유니버시아드대회에 공식 후원사로 참여하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “이번 파트너십이 대회의 성공적 개최와 글로벌 대학스포츠 발전에 기여할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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