슈퍼주니어-83z, 첫 팬콘 투어 부산 공연 추가…내년 1월 개최

그룹 슈퍼주니어의 유닛 슈퍼주니어-83z(SUPER JUNIOR-83z)가 내년 1월 부산에서 팬콘서트를 개최한다.

11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 슈퍼주니어-83z는 내년 1월 23일과 24일 부산 KBS홀에서 첫 팬콘 투어 ‘1983’(일구팔삼)의 추가 공연을 연다.

슈퍼주니어-83z는 1983년생 동갑내기 이특과 희철로 구성된 유닛이다. 두 사람은 지난 7월 서울을 시작으로 도쿄, 방콕, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마카오, 가오슝, 싱가포르 등에서 팬콘 투어를 진행했다. 이달 타이베이와 12월 오사카 공연도 앞두고 있다.

이번 투어는 오랜 시간 우정을 이어온 이특과 희철의 이야기를 바탕으로 다양한 무대와 챌린지를 선보이는 공연이다. 아시아 여러 도시에서 공연을 이어온 두 사람은 부산 공연을 추가하며 국내 팬들과 다시 만날 예정이다.

부산 공연 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 슈퍼주니어 공식 팬클럽 엘프(E.L.F.) 멤버십 회원을 대상으로 오는 17일 국내 선예매, 18일 글로벌 선예매가 진행되며 일반 예매는 19일 시작된다.

슈퍼주니어-83z는 지난 7월 첫 번째 미니앨범 ‘너를 위한 약속(Promise)’을 발매했다. 이 앨범은 홍콩, 인도네시아, 마카오, 말레이시아, 파라과이, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남 등 전 세계 10개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위를 기록했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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