한국프로축구연맹, 4년 만에 선수위원회 재출범…선수 권익 보호 위한 소통 강화

사진=한국프로축구연맹 제공

“축구는 결국 사람이 하는 일.”

한국프로축구연맹이 선수위원회를 4년 만에 재출범하고 선수 권익 보호를 위한 첫걸음을 뗐다. 연맹은 “지난 10일 축구회관에서 ‘2026년 제1차 선수위원회 회의’를 개최했다”라고 11일 밝혔다.

이번 회의에서 위원들에게 위촉장을 수여하고 ▲선수 배우자 출산 휴가 및 경조 휴가 도입 ▲선수위원회 운영 규정 제정 ▲사회공헌 활동 방안 등을 주요 안건으로 논의했다. 회의에서 논의된 사항은 연맹 유관 부서와 공유해 제도 개선 가능성 등을 검토할 예정이다. 연 2회 정기 회의를 개최하고, 필요시 상시 회의를 열어 선수들의 의견을 지속적으로 수렴할 계획이다.

연맹은 지난해 각 구단 주장단과 면담을 진행하며 선수들의 의견을 청취하고 제도 개선 건의 사항을 수렴해 왔다. 선수들과의 소통을 보다 체계적이고 지속적으로 이어갈 수 있는 공식 창구의 필요성이 제기됐다.

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이에 연맹은 지난 6월 열린 이사회에서 김호남 전 K리그 선수를 선수위원장으로 선임했다. 선수위원회는 김 위원장을 비롯해 이명주(인천), 이창민(제주), 이창용(안양), 주민규(대전), 한국영(대구) 등 5명의 선수 위원으로 구성됐다.

김 위원장은 “영광스럽고 감사한 자리다. 동시에 큰 책임감을 느낀다. 다만 그 책임감이 부담감으로 바뀌지 않도록, 현장에서 많이 듣고 많이 공부하고 있다”며 “모든 선수의 의견을 다 들을 수는 없을 것이다. 그래도 최대한 많은 선수가 편하게 의견을 낼 수 있는 창구를 만들 생각”이라고 목소리를 높였다.

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선수위원회는 선수 권익 보호와 제도 개선을 위한 공식 소통 기구로 상설 운영된다. K리그 소속 선수들의 의견을 수렴해 연맹 정책에 반영하고, 특히 신인 선수와 저연차 선수들의 목소리를 전달하는 역할을 맡는다. 아울러 사회공헌 활동 방안도 논의해 K리그의 사회적 가치 증진에도 기여할 예정이다.

김 위원장은 “첫 번째 목표는 선수들이 구단과 연맹을 더 깊이 이해하고, 그 바탕에서 현실적인 대안을 내서 실제로 제도를 바꾸는 것이다. 그렇게 제도가 하나씩 바뀌면 선수들의 관심도 커질 것이다. 그러면 구단과 연맹을 대하는 선수들의 태도가 달라지고, 동시에 우리 경기를 찾아주는 팬들을 대하는 태도도 달라질 거라고 생각한다”고 말했다.

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이어 “선수들에게 꼭 하고 싶은 말이 있다. 선수일 때는 자신이 얼마나 대단한 사람인지 모른다. 매일 하는 축구라 특별해 보이지 않겠지만 그렇지 않다. 우리 선수들을 보며 꿈을 키우는 사람도, 위안을 받는 사람도 정말 많다. 누군가에게 희망과 용기를 준다는 건 참 어려운 일이다. 그 일을 해내고 있는 사람들이 바로 K리그 선수들”이라며 “우리는 축구 그 이상의 가치를 사회에 줄 수 있다. 이 메시지가 팬들에게 잘 전해진다면 우리가 꿈꾸는 자생력 있는 K리그를 만들 수 있을 것이다. 나도 현장에서 최선을 다하겠다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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