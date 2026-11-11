배우고 맛보는 서천 겨울여행…국립생태원·씨큐리움부터 해양체험파크·특화시장

국립생태원 전경. 사진= 서천군 제공

국립생태원 전시시설 에코리움. 사진= 서천군 제공

생태관광지인 충남 서천군의 겨울 가족 체험학습여행 코스가 뜬다. 추운 날씨에도 실내에서 아이들의 지적 호기심을 채우면서 부모도 여유롭게 여행을 즐길 수 있는 곳들이다.

국립생태원 전시시설 에코리움에서는 열대·사막·지중해·온대·극지 세계 5대 기후대의 생태환경을 체험할 수 있다. 국내에선 보기 어려운 각 기후대에 살아가는 다양한 동식물을 보며 생태계와 생물다양성을 배울 수 있다.

국제적멸종위기동물(CITES) 동물보호시설에서 볼수 있는 코모도왕도마뱀. 사진= 서천군 제공

국제적멸종위기동물(CITES) 동물보호시설에는 세계 최대 크기인 코모도왕도마뱀을 가까이에서 관찰할 수 있다. 인도네시아 코모도섬까지 가지 않아도 희귀한 도마뱀을 볼 수 있어 인기를 모으고 있다.

국립해양생물자원관 전시시설인 씨큐리움에선 바다 생물들의 다양성을 살펴볼 수 있다.

해양생물 표본과 영상 콘텐츠, 체험 전시 등을 통해 바닷속 생태계를 쉽고 재미있게 배울수 있다. 다양

춘장대해수욕장 해양체험파크. 사진= 서천군 제공

한 프로그램도 마련돼 있어 아이들이 바다와 해양생물에 대한 지적 호기심을 키워갈 수 있다.

인근 춘장대해수욕장 해양체험파크엔 360도 미디어 화면과 터치형 인터랙티브 콘텐츠가 설치돼 있다. 바닷속 세계를 실감 나게 즐기고, 돔 스크린 영상관은 서천의 관광자원을 색다른 영상으로 보여준다. 아이들이 몸을 움직이며 즐길 수 있는 해양 테마 놀이공간도 마련돼 있어 뛰어놀 수 있다.

서천 겨울여행은 서천특화시장에서 마무리해야한다. 서천 앞바다에서 나는 다양한 수산물과 특산물을 둘러보고 먹거리를 맛보며 지역 문화도 경험할 수 있다.

춘장대 해양체험파크 내부 모습. 사진= 서천군 제공

서천= 유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

서천= 유동주 기자

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