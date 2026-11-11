베이비몬스터, '2027 코첼라' 뜬다…5세대 그룹 최초

베이비몬스터가 코첼라 무대에 오른다. 출처=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 '2027 코첼라 페스티벌' 출연을 확정했다. K팝 5세대 그룹 중에서는 최초다.

11일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터는 미국 캘리포니아 인디오에서 개최되는 '2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 코첼라)의 4월 11일과 18일 무대에 오른다.

출처=코첼라 SNS

이로써 베이비몬스터는 데뷔 약 3년 만에 코첼라 무대에 오르게 됐다. 그동안 탄탄한 보컬과 랩, 흔들림 없는 라이브 퍼포먼스로 호평받았던 만큼, 베이비몬스터가 코첼라에서 펼칠 활약에 기대가 모아지고 있다.

베이비몬스터는 최근 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR 춤(CHOOM)'을 이어가고 있다. 현재 아시아 주요 도시를 순항 중이며 오세아니아, 남미, 북미, 유럽 등 총 5개 대륙 18개 도시에서 31회 공연을 펼칠 예정이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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