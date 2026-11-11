‘데블스 플랜2’ 이도, 거짓 건강 이상설 속 조기 탈락 “내 부족함 탓”

출처=이도 SNS

넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜 : 데드 어게인’에 야심차게 도전장을 내밀었던 이도가 첫 번째 게임의 문턱을 넘지 못하고 조기 탈락의 고배를 마셨다.

지난 10일 공개된 방송에서 첫 탈락자로 지명된 이도는 “목표를 이루지 못해 아쉽다”며 씁쓸함을 감추지 못했다. 그는 “억울하게 당했다기보다는 여러 번의 게임 동안 한 번도 활약하지 못한 내 부족함 탓”이라고 패배를 깨끗이 인정하며, “앞으로 더 성장해 언젠가는 이기는 모습을 보여주겠다”고 소감을 전했다.

하지만 그의 씁쓸한 퇴장보다 대중의 이목이 쏠린 곳은 따로 있다. 바로 방송 출연을 둘러싼 ‘거짓 건강 이상설’과 무책임 논란이다. 앞서 이도는 지난해 한 행사장에서 프로그램 PD에게 자신의 수능 성적을 적극적으로 어필하며 섭외를 강력히 요청할 만큼 프로그램에 대한 열의를 보인 바 있다.

문제는 그가 본업인 수업을 팽개치면서까지 무리수를 뒀다는 점이다. 이도는 지난달 29일, 대학수학능력시험을 불과 3주 앞둔 중대한 시점에서 ‘건강 악화’를 이유로 돌연 수업 전면 중단을 선언했다. 그러나 휴강 선언 직후 진행된 프로그램 제작발표회에는 버젓이 건강한 모습으로 참석해 수험생과 대중의 질타를 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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