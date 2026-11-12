[SW인터뷰] ‘김다현 언니’ 진소리 “국악자매서 솔로 가수로…앨범 내고 울컥했죠”

사진=현컴퍼니

“음악은 만국공통어와 같다고 생각합니다. 인종도 국경도 없이 누구에게나 통할 수 있고, 그 힘은 진정성에 있다고 믿어요.”

국악과 트로트를 넘나들며 자신만의 음악 세계를 넓혀가고 있는 가수 진소리가 음악을 통해 따뜻한 희망과 응원의 메시지를 전한다. 어린 시절 지리산 청학동에서 판소리를 배우며 음악과 인연을 맺은 그는 걸그룹 활동과 솔로 데뷔, 뮤지컬 무대까지 다양한 도전을 이어왔다. 이제는 장르의 경계를 뛰어넘고 세계 무대에서 활약하는 가수를 꿈꾸고 있다.

진소리는 12일 오후 7시 서울 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 열리는 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에 출연한다. 이번 공연은 음악을 통한 나눔의 가치를 실천하고 다문화 가정에 희망을 전하기 위해 마련됐다. 공연과 함께 다문화 가정 자녀들을 위한 장학금 수여식도 진행된다.

공연을 앞둔 11일 진소리는 “세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년을 진심으로 축하드린다”며 “뜻깊은 콘서트에 동참하게 돼 매우 기쁘다. 다문화 100만 시대라고 들었는데 이번 공연을 통해 다문화 가정의 구성원들이 위로받고 행복을 느꼈으면 하는 마음으로 함께하겠다”고 소감을 밝혔다.

그가 생각하는 음악의 가장 큰 힘은 국경과 언어, 문화의 차이를 뛰어넘어 사람들의 마음을 연결할 수 있다는 점이다. 진소리는 “음악은 인종도 없고 국경도 없이 누구에게나 통하는 것”이라며 “음악의 힘은 그 진정성에 있다고 생각한다”고 강조했다.

이어 “하늘 아래 첫 동네인 지리산 청학동 산골에서 태어나 세네 살 때부터 우리 전통 국악과 현대음악을 접했다”며 “그렇게 쌓아온 경험을 바탕으로 진소리만의 몸짓과 색깔로 노래하고 표현한다면 관객들도 느끼고 공감해 주실 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

진소리는 어린 시절부터 다양한 장르의 음악을 접하며 성장했다. 트로트 가수 김다현의 친언니이자 김봉곤 훈장의 딸로, 아버지가 운영하는 전통 서당에서 생활하며 자연스럽게 우리 전통문화를 배웠다. 세네 살 무렵부터 판소리를 익혔지만 그의 음악적 경험은 국악에만 머물지 않았다.

그는 “아버지께서는 어려서부터 국악뿐 아니라 민요, 가요, 춤, 악기 등 다양한 장르의 음악을 가르쳐 주셨다”며 “동서양을 넘나드는 음악적 소양을 갖추라는 말씀도 많이 하셨다”고 돌아봤다.

실제로 진소리는 초등학교 3학년 때 동생 김다현과 함께 ‘청학동 국악자매’로 활동했고, 4학년 때는 서울의 초등학생들로 구성된 7인조 키즈 아이돌 그룹 멤버로 약 1년간 활동했다. 이후 중학교 2학년 때부터는 퓨전 걸그룹의 메인보컬로 5년간 무대에 올랐다. 국악과 대중음악을 오가며 쌓은 경험이 오늘날 진소리의 음악적 밑바탕이 된 셈이다.

트로트 가수로 활동 영역을 넓힌 것도 자연스러운 선택이었다고 설명했다. 진소리는 “어려서부터 다양한 음악을 접했고 걸그룹에서도 활동했기 때문에 트로트를 하는 것이 너무나 자연스러웠다”며 “음악적 영역을 넓히는 일이기도 하고, 장르마다 느낌이 달라 재미도 크다”고 말했다.

지난해 9월에는 활동명을 진소리로 바꾸고 첫 정규 앨범 ‘우화(羽化)’를 발표하며 솔로 가수로 새로운 출발을 알렸다. 국악자매와 걸그룹 활동을 거쳐 처음으로 자신의 이름을 내건 정규 앨범을 선보였다는 점에서 남다른 의미가 있었다.

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진소리는 “그동안 국악자매와 걸그룹으로 활동하면서 곡을 발표했지만, 솔로로 정규 앨범 12곡을 준비하고 노래를 받아 연습할 때는 정말 많이 설레고 기분이 좋았다”고 회상했다.

앨범 발매 이후에는 음악에 대한 자신감도 한층 커졌다. 그는 “앨범이 나오고 나니 ‘아, 나도 이제 혼자 스스로 할 수 있구나’라는 생각에 울컥했다”며 “자신감도 많이 생겼고 조금 더 성장한 느낌이 들었다”고 털어놨다.

최근에는 댄스 트로트 신곡 ‘콜’을 발표하며 새로운 매력을 선보이고 있다. 신나는 리듬과 친숙한 가사가 특징인 곡으로, 아버지 김봉곤 훈장이 직접 작사에 참여했다.

진소리는 “아버지께서 가사를 써주셨는데 처음 곡을 받아보고 신나고 재미있는 노래라고 생각했다”며 “걸그룹에서 주로 빠른 곡들을 불렀다 보니 더욱 친근하게 느껴졌다”고 설명했다.

이어 “일상생활에서 자주 사용하는 단어들이 가사에 담겨 있어 공감도 많이 됐다”며 “진소리만의 표정과 목소리를 잘 살려서 부르려고 했다”고 말했다.

신곡을 향한 기대도 숨기지 않았다. 그는 “앞으로 많은 분이 진소리의 ‘콜’을 듣고 대한민국 곳곳에서 저를 찾는 ‘콜’이 들어오기를 바란다”며 웃었다.

다양한 장르를 경험하면서 자신도 몰랐던 새로운 가능성을 발견했다는 점도 큰 수확이다. 특히 솔로 활동과 뮤지컬 무대는 가수로서의 자신감을 키워준 계기가 됐다.

진소리는 “듀엣이나 그룹으로 활동할 때는 잘 몰랐는데 솔로 음반도 내고 뮤지컬 배우로도 활동하면서 자신감이 생겼다”며 “저 자신도 잘 몰랐던 잠재된 새로운 진소리를 발견한 것 같다”고 말했다.

이러한 경험은 앞으로 더 넓은 무대에 도전하고 싶다는 목표로 이어진다. 그는 “기회가 주어진다면 앞으로도 더 다양한 활동을 해보고 싶다”며 “장르를 넘나드는 글로벌 가수로 성장하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

올해 남은 기간에도 크고 작은 공연을 통해 관객과 만날 예정이다. 진소리는 “연말까지 몇 개의 공연 일정이 남아 있다”며 “앞으로도 진정성 있는 아티스트가 되기 위해 더욱 정진하고 땀 흘리겠다. 많은 응원을 부탁드린다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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