테라릭스, ‘WHE 2026’서 극한환경 견디는 공랭식 수소연료전지 ‘HYCUS’ 선봬

공랭식 수소연료전지 전문기업 테라릭스(대표 김태영)가 올해로 7회째를 맞은 수소산업 전문 박람회 ‘월드 하이드로젠 엑스포 2026(WORLD HYDROGEN EXPO 2026, WHE 2026)’에 참가해, 방산용 무인기 전원과 엣지(Edge) AI 데이터센터 백업전원을 중심으로 한 사업 방향을 소개했다고 밝혔다.

지난 4~6일까지 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 이번 행사는 수소 생산부터 저장·운송, 활용에 이르는 산업 전반의 기술과 제품을 선보이는 자리다. 테라릭스는 자체 개발한 공랭식 고분자전해질막(PEM) 수소연료전지 스택·파워모듈 브랜드 ‘HYCUS(하이커스)’를 중심으로 전시를 꾸렸다.

테라릭스의 핵심 기술은 HYCUS에 적용된 폐쇄형 공기극(Closed-cathode) 구조다. 기존 공랭식 연료전지는 외부 공기 하나로 반응과 냉각을 함께 처리해, 공기가 희박한 고고도나 극저온 환경에서 성능이 크게 흔들린다. 테라릭스는 반응에 쓰는 공기와 냉각공기의 유로를 분리해 산소 공급과 수분, 온도를 각각 제어하도록 했다.

이 구조를 바탕으로 외부 가습장치 없이 운전할 수 있고, 영하 35℃ 저온 시동 기술을 확보했다. 운전하지 않을 때는 공기극을 닫아 두는 방식으로 40개월 장기 보관 후에도 출력이 유지되는 것을 확인했다.

분리판에는 티타늄 소재를 적용해 내구성을 높였고, 여러 스택을 직렬·병렬로 연결해 소형 이동형 전원부터 수백 kW급 멀티스택 시스템까지 대응할 수 있도록 설계했다.

전시 제품 가운데 HYCUS X 시리즈는 드론과 이동형 장비용으로 개발된 정격출력 1.25~3.5kW의 네 가지 모델로 구성됐다. HYCUS N 시리즈는 1.4~4.0kW급 연료전지 스택으로 경량화와 장비 적용의 유연성을 강조했다.

방산 분야에서는 장거리 무인기 전원 시장을 겨냥한다. 전장이 대륙 간 장거리 작전으로 넓어지면서 무인기는 고고도와 혹한·혹서를 반복해 지나야 한다. 배터리는 에너지를 늘릴수록 무게도 함께 늘어 장거리 비행에 한계가 있는 만큼, 이를 대신할 고에너지 전원의 필요성이 커지고 있다.

테라릭스는 국내 주요 장기체공 무인기 개발기업에 HYCUS X 시리즈를 공급하고 있으며, 장거리 무인정찰기급 플랫폼 적용도 협의하고 있다. 해외에서도 미국·유럽·아시아의 무인항공기 기업에 초도 제품을 공급했다.

또 다른 축은 Edge AI 데이터센터 백업전원이다. AI 연산이 대형 데이터센터를 넘어 공장, 병원, 통신 기지국 등 현장 가까이로 퍼지면서 정전에도 멈추지 않는 장시간 백업전원의 필요성이 커지고 있다. 배터리는 오래 버티기 어렵고 디젤 발전기는 소음과 배출가스로 도심 설치가 쉽지 않다.

테라릭스는 공랭식 연료전지 모듈을 서버 랙에 통합해 냉각수 배관 없이 설치할 수 있는 수소 백업전원 시스템을 추진하고 있다. 평소에는 대기하다 필요한 순간 바로 가동되는 폐쇄형 구조의 특성이 백업전원에 그대로 맞는다는 설명이다.

김태영 테라릭스 대표는 “전장이 넓어지고 AI가 생활 곳곳으로 들어올수록, 어떤 환경에서도 끊기지 않는 전원이 핵심 경쟁력이 된다”며 “가장 가혹한 하늘의 조건에서 검증한 기술로 우리 군이 믿고 쓸 수 있는 국산 전원, 그리고 AI 시대에 꺼지지 않는 전원을 만들겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@segye.com

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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