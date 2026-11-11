강남 삼성 U9·U10 대표팀, 일본 전지훈련으로 스텝업 “탄탄한 수비와 태도 배워”

사진=강남 삼성 제공

“공수에서 한 단계 성장하는 기회가 됐다.”

강남 삼성 리틀썬더스 농구교실 U9·U10 대표팀이 지난 6일부터 9일까지 3박 4일간 일본 오사카 전지훈련을 성공적으로 마쳤다.

강남 삼성은 현지 도착 직후인 1일 차(6일) 오후 일본 클럽팀들과 친선 교류전을 치르며 본격적인 일정에 돌입했다. 2일 차와 3일 차에는 오사카 지역의 상위권 클럽 6개 팀과 함께 친선대회로 실전 경험을 끌어올렸다. 토요일 3경기, 일요일 3경기 등 이틀간 총 6경기의 강도 높은 일정으로 진행됐다.

강남 삼성은 일본 강호를 상대로 프레스 수비와 트랜지션 공격 등 클럽 특유의 색깔 입히기에 심혈을 기울였다. 일본 클럽의 탄탄한 기본기와 앞선의 스피드에 조직적인 수비로 맞섰다. 풀코트 프레스를 뚫는 패스 플레이와 전술을 가다듬는 등 다양한 전술을 시도했다. 단순한 해외 경기 경험을 넘어 경쟁력을 확인하고 다른 농구 스타일을 체득했다.

사진=강남 삼성 제공

이나남 강남 삼성 원장은 “일본 농구 특유의 빠른 경기 템포에 적응하고 조직적이면서 강도 높은 수비를 통해 상대의 공격을 효과적으로 제어하는 능력을 키우는 것을 핵심 목표로 설정했다”며 “특히 일본만의 탄탄한 수비와 선수들의 태도를 보여주고 싶었다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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