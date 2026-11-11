‘사운드:트랙’ 표예진·임수향→박세완, 개성 넘치는 8색 장르…종합 예고 공개

KBS 드라마스페셜 2026 ‘사운드:트랙’이 첫 방송을 앞두고 여덟 편의 단막극을 담은 종합 예고 영상을 공개했다.

오는 18일 첫 방송되는 ‘사운드:트랙’은 누구나 한 번쯤 삶에서 마주했을 법한 노래를 바탕으로 사랑과 이별, 성장 등 다양한 감정을 그리는 단막극 프로젝트다. 42년간 이어온 KBS 단막극의 전통에 음악을 접목해 총 8편의 이야기를 선보인다.

11일 공개된 종합 예고 영상은 “음악으로 완성시킨 8가지 이야기”라는 자막으로 시작한다. 먼저 ‘봄 내음보다 너를’에서는 주인(강애심)과 김나은(우다비)이 등장한다. “네 음악, 되게 좋아. 여기를 막 울려”라는 대사가 두 인물의 이야기에 대한 궁금증을 높인다.

‘연극이 끝난 후’에서는 나혜미(표예진)에게 사탕을 건네는 구준영(이기택)의 모습이 등장하며 로맨스를 예고한다. ‘나의 외로움이 널 부를 때’는 소정(박유림)의 사랑에 관한 대사와 진우(주종혁)의 모습을 교차해 두 사람의 감정선을 드러낸다.

‘바이, 썸머’에서는 이한결(서수빈), 김현(한예지), 홍수빈(정다빈)이 학교에서 함께 뛰노는 모습으로 청춘의 한순간을 그린다. ‘회상’은 성형외과를 찾은 이유민(김시은)과 유니폼 차림의 한세진(임수향)을 보여주며 두 인물의 사연에 궁금증을 더한다.

‘가을 아침’에서는 나지언(박세완)이 “드디어 기회가 왔어. 그놈을 잡을 기회”라고 말하며 긴박한 추적극을 예고한다. 전세 사기를 소재로 한 ‘거짓말 거짓말 거짓말’은 안어진(서지혜), 박희동(서범준), 김지우(박소이) 사이의 갈등을 담았다. 마지막으로 사극 ‘실록’은 “우리 같은 것들의 이야기도 쓰여질까?”라는 대사와 함께 역사 속 인물들의 이야기를 조명한다.

이번 프로젝트는 각 작품의 제목으로 사용된 노래를 실제 극에도 삽입해 익숙한 음악에 새로운 이야기를 더하는 것이 특징이다. 로맨스와 멜로, 청춘, 스릴러, 사극 등 다양한 장르를 음악이라는 공통 소재로 연결한다.

‘실록’은 기존 발표곡을 활용하는 다른 작품들과 달리 단막극을 위한 오리지널 트랙을 별도로 제작해 이야기를 풀어낸다.

제작진은 “음악이 만국 공통의 언어인 만큼, 누구나 한 번쯤 들어봤을 노래를 출발점으로 삼아 사랑과 이별, 성장, 후회, 선택 등 삶의 다양한 순간과 감정을 드라마로 나누고자 했다”며 “익숙했던 노래가 각 작품의 이야기를 통해 어떻게 새로운 의미로 다가오는지 살펴보는 것도 좋은 감상 포인트가 될 것”이라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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