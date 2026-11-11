‘이 복근 실화?’ 솔라, 다이어트 욕구 자극하는 아찔한 브라톱 자태 [스타★샷]

솔라가 탄탄한 몸매가 돋보이는 달력 콘셉트를 공개했다. 출처=솔라 SNS

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 파격적인 스타일링과 탄탄한 피지컬로 시선을 강탈했다.

솔라는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “2027 달력 나와요”라는 멘트와 함께 2027년 시즌그리팅 ‘애프터 솔라 클럽(After Solar Club)’ 화보를 게재했다.

솔라가 탄탄한 몸매가 돋보이는 달력 콘셉트를 공개했다. 출처=솔라 SNS

솔라가 탄탄한 몸매가 돋보이는 달력 콘셉트를 공개했다. 출처=솔라 SNS

솔라가 탄탄한 몸매가 돋보이는 달력 콘셉트를 공개했다. 출처=솔라 SNS

솔라가 탄탄한 몸매가 돋보이는 달력 콘셉트를 공개했다. 출처=솔라 SNS

공개된 화보 속 솔라는 다채로운 콘셉트를 완벽하게 소화했다. 화이트 브라톱 차림으로 선명한 복근을 드러내는가 하면, 입술 피어싱과 도발적인 눈빛으로 색다른 카리스마를 발산했다. 또 다른 컷에서는 강렬한 붉은색 비치웨어와 크롭톱에 서핑보드를 매치해 특유의 활동적이고 건강한 에너지를 뽐냈다.

솔라의 무결점 체형이 다시 한번 화제를 모으며 과거 공개한 몸매 관리 비법도 재조명받고 있다. 솔라는 개인 유튜브 채널 ‘솔라시도’를 통해 체중 감량 당시 ‘레몬 물’을 꾸준히 챙겨 마시는 습관을 소개한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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