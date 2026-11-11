상미당홀딩스, 28년째 달콤한 기부… 허영인 회장 “이웃과 빵 나눈 부친께 배워”

허영인 상미당홀딩스 회장(오른쪽)과 김현훈 한국사회복지협의회장이 ‘푸드뱅크 기부식품 배송차량 전달식’에서 기념사진을 찍고 있다. 상미당홀딩스 제공

“제빵업을 시작한 부친이 어려운 이웃들에게 빵을 나누던 모습을 보며 나눔의 가치를 배웠다.”

상미당홀딩스의 푸드뱅크 기부가 올해로 28년째를 맞이했다. 1998년 이후 파리바게뜨, 배스킨라빈스. 던킨 등 주요 브랜드의 빵·도넛·아이스크림 같은 식품 나눔은 물론 배송 차량 기부로 온기를 전하고 있다. 허영인 상미당홀딩스 회장은 이 같은 지원의 배경을 전하며 “음식을 나누는 것은 큰 행복”이라고 강조했다.

11일 상미당홀딩스 계열 사회복지법인 행복한재단은 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동탑차 2대를 기부했다고 밝혔다. 2022년 10월 푸드뱅크와 업무협약 체결 후 12대째 기부로, 향후 재단은 2030년까지 총 20대를 맞출 계획이다.

전날 서울 동작구 신대방동 미래창조원에서 열린 전달식에는 허 회장, 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 지역 푸드뱅크 대표 등 관계자들이 참석했다. 부산시 진구와 충남 계룡시에 배치될 기부 차량에는 빵이 4000개 실렸다.

상미당홀딩스 측은 “차량 지원 사업은 지역 푸드뱅크의 식품 배송 환경을 개선하고 기부 식품의 안정적 전달을 돕기 위함”이라며 “푸드뱅크는 전국 440여 개 지역 거점을 통해 기부 받은 식품과 생활용품을 취약계층에 전달한다”고 설명했다.

일부 지역에서는 배송차량 노후화로 냉장·냉동 기능이 저하되거나 고장이 잦고, 여름철에는 시동이 꺼질까봐 배송기사들이 에어컨을 켜지 못하고 운행하는 등 식품 운송에 어려움을 겪는 가운데 상미당홀딩스는 냉장·냉동 기능이 탑재된 차량을 지원하고 있다.

이상진 부산진구푸드마켓 담당자는 “기존 차량의 냉동 기능이 최근 제대로 작동하지 않아 운송에 어려움이 많았는데, 새 차량으로 보다 안전하고 신속하게 식품을 이웃들에게 전달할 수 있게 돼 기쁘다”고 말했다.

‘푸드뱅크 기부식품 배송차량 전달식’에서 한국사회복지협의회, 상미당홀딩스, 계룡시사랑나눔푸드뱅크, 부산진구푸드마켓 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. 상미당홀딩스 제공

상미당홀딩스의 식품 기부는 국내 푸드뱅크 사업이 처음 시작된 1998년부터 이어져 왔다. 외환위기로 어려움을 겪던 당시 파리크라상과 파리바게뜨 가맹점들이 식품 나눔에 동참한 것을 시작으로 배스킨라빈스·던킨 등 계열사 사업장과 가맹점들도 참여하며 빵·도넛·아이스크림 등을 이웃과 나누고 있다.

그동안 상미당홀딩스 계열사와 가맹점이 푸드뱅크에 기부한 식품은 누적 3439억원 상당(올해 상반기 기준)으로, 푸드뱅크 전체 기부액의 약 10%에 해당한다. 이는 국내 식품 기업 중 최대 규모다.

이 같은 식품 기부의 공로를 인정받아 2000년 허 회장이 국민훈장 석류장을, 2019년 행복한재단이 보건복지부 장관 표창을, 2023년 상미당홀딩스가 보건복지부 장관상을 받은 바 있다.

김현훈 한국사회복지협의회장은 “상미당홀딩스는 28년이라는 긴 시간 동안 꾸준한 식품 기부로 우리 사회의 나눔 문화 확산에 기여했다”며 “앞으로도 상미당홀딩스와의 협력이 지역사회 나눔 체계를 더욱 튼튼하게 만드는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

허 회장은 “1998년 푸드뱅크와 함께 시작한 식품 나눔은 어려운 이웃과 온정을 나누고자 했던 마음에서 출발해 28년간 이어온 소중한 약속”이라며 “앞으로도 우리 사회가 더욱 따뜻하고 건강해지는 데 기여하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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