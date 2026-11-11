양지인, AG 아쉬움 세계선수권서 털었다...여자 25m 권총서 세계신기록으로 금메달

사진=대한사격연맹 제공

지난여름 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)서 기대에 못 미친 성적에 아쉬움과 미안함이 밀려들었다. 눈가가 벌게질 정도로 울었다. “다음엔 실수하지 않도록 정신력을 더 단단히 하겠다”고 각오했다. 여름이 지나 가을이 되자 양지인(우리은행)도 달라졌다. 눈물자국을 지우고 세계신기록과 함께 포디움 최정상에 올랐다.

대한사격연맹은 11일 양지인의 금메달 소식을 전했다. 양지인은 지난 10일 카타르 도하에서 열린 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회 여자 25m 권총 결선에서 44점으로 세계신기록으로 금메달을 차지했다. 그는 “다시 세계선수권에서 1등을 차지하게 돼 정말 기쁘고, 올림픽 쿼터를 확보할 수 있어서 영광”이라고 미소 지었다.

접전 끝에 정상을 차지했다. 양지인은 본선에서 완사 292점, 급사 296점으로 합계 588점(31x)을 기록하며 5위로 결선에 올랐다. 3번째 시리즈까지 13점을 쌓아 선두권에 자리했으나, 찐 투 빈(베트남)에 2점 뒤졌다. 8번째 시리즈부터 흐름을 바꿨다. 8~10 시리즈 연속으로 15발을 명중했다. 컴퓨터 슈터다운 활약으로 승부를 뒤집었다.

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44점은 세계신기록이다. 양지인은 지난 5월 ISSF 뮌헨 월드컵에서 에샤 싱(인도)이 기록한 43점을 넘어섰다. 앞서 양지인은 2024년 1월 자카르타 아시아선수권대회서 41점으로 당시 세계신기록을 세운 바 있다. 이후 김예지(42점), 에샤 싱을 넘어 다시 자신의 이름을 새겼다.

양지인은 2024 파리올림픽서 금메달을 목에 걸며 이름을 알렸다. 지난해 카이로 세계선수권대회선 개인전과 단체전 2관왕에 오르며 흐름을 이었다. 아이치·나고야 AG서 격발 지연 실수로 고배를 마셨지만, 이번 대회 단체전(오예진·남다정) 은메달까지 획득하며 보란듯이 일어섰다. 개인전 2연패와 함께 2028 LA 올림픽 출전권(쿼터)도 확보했다.

이번 대회 최종 성적은 금·은·동메달 하나씩이다. 지난 5일 10m 공기권총 여자 단체전에서도 동메달을 목에 걸었다. 양지인은 “마지막 시리즈 전까지 2등이었기 때문에 오히려 마음 편하게 임했다. 하지만 욕심을 버리지는 않았다”며 “국내 대회에서 비공식 세계신기록이 나왔을 때 너무 부러웠고 나도 세계신기록을 달성하고 싶었는데 해내서 너무 기쁘다”고 환하게 웃었다.

사진=대한사격연맹 제공

오예진(IBK기업은행)은 “언니들과 함께 각자의 자리에서 최선을 다했기 때문에 만들어진 결과라 더욱 의미가 있다. 물론 아쉬움은 남지만 조금씩 앞으로 나아갈 수 있는 발판이 됐다고 생각한다”고 말했다.

남다정(우리은행)은 “이번 대회에서 단체 2등이라는 좋은 결과를 거두어 기쁘다. 개인적으로는 아쉬운 부분도 있었지만, 팀원들이 잘해준 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었던 것 같다”며 “같이 고생한 팀원들에게 감사하고, 다음에는 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 전했다.

25m 여자권총 대표팀을 지도한 마서윤 코치는 “단체 은메달은 무척 아쉬움이 크다. 인도와 베트남의 빠른 성장에 우리도 좀 더 다각적인 방법을 연구하여 대처해야 할 것”이라면서도 “개인전 금메달은 말할 수 없을 만큼 기쁘고, 양지인 선수가 자신의 기량을 스스로 확인하는 계기가 되어 앞으로의 성장에 큰 역할을 하는 좋은 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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