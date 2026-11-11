경리, 얇은 블랙 스타킹+미니 쇼츠…추위 잊은 완벽 각선미

경리가 세련되고 포근한 패션을 선보였다. 출처=경리 SNS

나인뮤지스 출신 경리가 늦가을 정취와 어울리는 감각적인 스타일링을 선보였다.

지난 10일 경리는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “하 가을 조금만 더 줘요…”라는 아쉬움 섞인 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

경리가 세련되고 포근한 패션을 선보였다. 출처=경리 SNS

경리가 세련되고 포근한 패션을 선보였다. 출처=경리 SNS

공개된 사진 속 경리는 풍성한 질감이 돋보이는 크림색 섀기 카디건에 카키색 미니 쇼츠를 매치해 포근하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 여기에 얇은 블랙 스타킹과 여유로운 핏의 스웨이드 롱부츠를 신어 트렌디함을 강조했으며, 스터드 장식의 베이지색 숄더백을 더해 전체적인 색감을 부드러운 얼스룩(Earth Look)으로 통일했다.

함께 공개된 거울 셀카에서는 가벼운 화이트 티셔츠와 블랙 쇼츠를 매치한 깔끔한 룩에 브라운 아우터를 무심하게 걸치고 선글라스를 착용해, 특유의 당당하고 힙한 매력을 발산했다.

한편, 경리는 최근 힙합 듀오 마이티마우스의 싱글 ‘소주밤 (Feat. 경리, G.C 해머)’에 보컬 피처링으로 참여하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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