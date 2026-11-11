‘잠시 쉼표’ 찍었던 두 강자 돌아온다… 유해란-코르다, LPGA 정상 다툼 재개

유해란. 사진=AP/뉴시스

잠시 필드를 떠났던 거물들이 우승컵을 두고 재차 샷 대결에 나선다. 올 시즌 메이저 무대를 휩쓴 유해란(다올금융그룹)과 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)의 복귀로 미국여자프로골프(LPGA) 투어 막판 승부에 불이 붙었다.

LPGA 투어 디 안니카 드리븐이 12일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)서 개막한다. ‘골프 여제’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)의 이름을 내건 대회로, 총상금 325만달러(한화 약 43억3908만원)를 놓고 108명이 경쟁한다. 차주 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십을 앞두고 열리는 마지막 대회이기도 하다.

유해란에겐 부상 후 첫 실전이다. 지난달 25일 국내에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십서 공동 2위에 올랐지만, 나흘 뒤 말레이시아 메이뱅크 챔피언십 개막을 앞두고 손가락 인대를 다쳤다. 결국 출전을 포기했고, 일본 토토 저팬 클래식도 건너뛰며 회복에 집중했다.

유해란. 사진=AP/뉴시스

그전까지 성적은 눈부셨다. 유해란은 6월 KPMG 여자 PGA 챔피언십서 생애 첫 메이저 우승을 거둔 뒤 7월 에비앙 챔피언십까지 연달아 제패했다. 올 시즌 16개 대회에서 11차례 톱10에 오르며 세계랭킹 3위까지 올라섰다. 평균타수 69.44타로 최저타수상 경쟁도 벌였지만, 부상으로 최소 70라운드 요건을 채우지 못하게 됐다.

유해란은 현시점 16개 대회를 소화해 컷탈락 한 차례(4월아람코 챔피언십)을 비롯, 61라운드만 채운 상황이다. 남은 두 대회서 8라운드 소화해도 한 라운드가 부족하다. 물론 시즌 3승을 수확할 기회는 남아 있다. 지난해 이 대회에선 공동 7위를 기록했다.

강력한 경쟁자 코르다도 긴 휴식을 마쳤다. 올해 셰브론 챔피언십과 US여자오픈을 포함해 4승을 거뒀다. 15개 대회에서 10차례 톱10에 올랐고, 일찌감치 올해의 선수상도 확정했다. 지난 9월 솔하임컵 이후 아시아에서 열린 4개 대회를 모두 건너뛰며 재충전의 시간을 가졌다.

반가운 소식도 기다린다. 2021년과 2022년, 2024년 이 대회에서 우승하며 펠리컨 골프클럽서 유독 강한 면모를 보인 것. 이번에도 정상에 오르면 대회 통산 4승과 함께 LPGA 명예의 전당 입회에 필요한 마지막 1점까지 채운다.

넬리 코르다. 사진=AP/뉴시스

용호상박이다. 올 시즌 메이저 대회 5개 중 4개를 나눠 가졌고, 평균타수도 코르다(69.38타)와 유해란의 차이가 0.06타에 불과하다. 해외 매체 ‘여자골프저널’은 이번 대회 우승 전망을 두고 코르다를 1위, 유해란을 2위 후보에 올렸다. 다만 공백을 거친 만큼 실전 감각을 얼마나 빨리 되찾느냐가 변수다.

한편 한국에서는 최혜진(롯데), 김세영, 윤이나(솔레어) 등도 출전한다. 특히 올해 준우승만 세 차례 기록한 최혜진은 1라운드서 코르다와 같은 조로 생애 첫 우승 도전을 이어간다. 2020년 초대 챔피언 김세영도 대회 두 번째 정상에 도전한다.

이번 대회가 끝나면 CME 포인트 상위 60명의 시즌 최종전 출전권도 확정된다. 막바지로 향하는 LPGA 투어서 돌아온 두 강자가 어떤 승부를 펼칠지 관심이 모인다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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