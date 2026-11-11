이디오테잎, 정규 4집 ‘서브휴먼’ 발매…첫 보컬 피처링 수민·오존 등

[사진 = CAM 제공]

전자음악 밴드 이디오테잎(IDIOTAPE)이 네 번째 정규앨범 ‘SUBHUMAN’(서브휴먼)을 발표했다.

이디오테잎은 11일 정규 4집 ‘SUBHUMAN’을 발매했다. 이번 앨범은 2011년 첫 정규앨범을 발표한 이후 15년간 이어온 음악적 여정과 새로운 시도를 담은 작품이다.

‘SUBHUMAN’은 인간과 인간이 아닌 존재, 서로 어긋난 존재들의 불완전한 공존을 주제로 한다. 서로 다른 소리와 감각을 층층이 쌓아 하나의 음악적 세계를 구축했으며, 신곡을 중심으로 기존 대표곡까지 새롭게 구성해 이디오테잎의 음악적 변화와 흐름을 보여준다.

특히 이번 앨범에서는 이디오테잎의 음반 최초로 보컬 피처링을 도입했다. 수민(SUMIN), 오존(O3ohn), 씨피카(CIFIKA), 최원빈 등 네 명의 뮤지션이 참여해 각기 다른 음악적 색깔을 더했다.

타이틀곡 ‘Taboo (feat. SUMIN)’의 뮤직비디오는 신희원 감독이 연출했다. 신 감독은 뉴진스를 비롯한 여러 아티스트의 뮤직비디오를 작업한 인물로, 이번 작품에서는 앨범의 세계관을 시각적으로 풀어냈다.

이디오테잎은 디구루(DGURU)와 제제(ZEZE)의 신디사이저, 디알(DR)의 드럼을 중심으로 활동하는 전자음악 밴드다. 전자음악 특유의 정교한 사운드와 강렬한 라이브 퍼포먼스를 결합해 국내외 무대에서 활동해 왔다.

이디오테잎은 오는 14일 서울 무신사 개러지에서 정규 4집 발매 기념 단독공연을 개최한다. 이날 공연에서는 새 앨범 수록곡을 라이브로 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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