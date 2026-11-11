안산그리너스FC, ‘K리그 10월 이달의 틱톡모먼트’ 수상…“구단 색 담은 콘텐츠로 소통”

사진=안산그리너스FC 제공

프로축구 K리그2 안산그리너스FC가 한국프로축구연맹과 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)이 함께하는 '이달의 틱톡모먼트' 10월 수상 구단으로 선정됐다.

'이달의 틱톡모먼트'는 K리그 구단들의 틱톡 콘텐츠를 대상으로 매월 우수 콘텐츠를 선정하고 시상하는 프로그램으로, 구단의 창의적인 콘텐츠 제작과 팬 소통 활성화를 위해 마련됐다.

이번 수상은 안산이 틱톡을 비롯한 SNS 채널에서 선보여 온 차별화된 콘텐츠와 적극적인 온라인 홍보 활동을 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

안산은 경기 하이라이트와 선수단 소식뿐만 아니라 선수들의 일상과 경기장 안팎의 다양한 모습을 담은 숏폼 콘텐츠를 꾸준히 제작하며 팬들에게 색다른 즐거움을 전달해 왔다. 특히 틱톡 플랫폼의 특성에 맞춰 짧고 직관적인 영상과 최신 트렌드를 활용한 콘텐츠를 선보이며 기존 팬층을 넘어 잠재적인 축구 팬들에게도 구단을 알리는 데 힘쓰고 있다.

김정택 안산 단장은 "이번 수상은 팬들에게 더 친근하게 다가가기 위해 다양한 콘텐츠를 고민하고 제작해 온 노력의 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 안산만의 색깔을 담은 콘텐츠로 팬들과 소통하며 구단의 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]