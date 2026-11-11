키움, 2027시즌 코칭스태프 구성 완료…이형종 플레잉코치, 이성열 코치 합류

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 2027시즌 코칭스태프 구성을 완료했다.

키움은 11일 다음 시즌 코칭스태프 구성을 발표했다. 1군은 설종진 감독을 비롯해 강병식 수석코치, 노병오 투수코치, 문성현 불펜코치, 박도현 배터리코치, 이성열 타격코치, 이형종 플레잉 타격 보조코치, 유재신 수비 및 3루 주루·작전코치, 김준완 외야·1루 주루코치로 꾸렸다. 김수경 투수 총괄코치는 올해에 이어 투수 파트 전반을 책임진다.

오윤 감독이 이끄는 퓨처스팀은 정찬헌 투수코치, 박승주 불펜코치, 김동우 배터리코치, 이병규·이명기 타격코치, 박정음 외야 및 3루 주루·작전코치, 문찬종 수비·1루 주루코치로 구성했다. 잔류군은 박병호 총괄 및 퓨처스팀 타격 총괄코치, 임규빈·조범준 투수코치, 강병운 재활코치가 담당한다.

이성열 코치는 외부 영입이다. 2012년부터 2015년 4월까지 히어로즈에서 활약했다. 이후 한화서 뛰다 2021년을 끝으로 은퇴했다. 2022년 KT에서 지도자 생활을 시작해 최근까지 퓨처스팀과 육성·재활군에서 타격을 지도했다. 구단은 이 코치의 타자 육성 경험과 성과를 높이 평가해 영입했다. 이 코치는 11일 대만 타이난에서 진행 중인 마무리캠프에 합류한다.

박병호 코치는 잔류군 총괄이자 퓨처스팀 타격 총괄코치로 활동한다. 올 시즌 잔류군 선임코치를 맡아 지도자로 첫발을 뗀 뒤 젊은 선수들의 성장에 기여하며 지도력을 인정받았다. 구단은 내년부터 퓨처스팀 타격 지도 전반을 맡기기로 했다.

올 시즌 퓨처스팀에서 작전·주루·수비코치를 맡았던 유재신 코치는 내년 1군으로 자리를 옮겨 수비 및 3루 주루·작전을 담당한다. 주자들의 상황 판단을 돕고 야수들의 수비력 향상에 힘을 보탠다.

이형종은 선수 생활을 이어가면서 1군 타격 보조코치를 수행하는 플레잉코치를 맡는다. 현역 타자로서 쌓은 경험을 후배들과 나누고 타격 훈련을 지원할 예정이다.

문성현 코치와 박승주 코치는 1군과 퓨처스팀 불펜 보직을 맞바꾼다. 문 코치는 1군으로, 박 코치는 퓨처스팀으로 이동한다. 올 시즌 1군 수비를 지도한 문찬종 코치도 퓨처스팀으로 옮겨 1루 주루와 수비를 담당한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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