[SW포커스] 치밀한 설계와 실행…삼성이 제시한 새 우승 공식

사진=삼성라이온즈 제공

치밀했던 삼성의 전략, 제대로 통했다.

프로야구 삼성의 2026시즌은 해피엔딩이었다. V9를 완성했다. 2014시즌 이후 12년 만이다. 전문가들의 ‘절대 열세’ 평가 속에서 빚어낸 성과라 더욱 의미가 있었다. 지난겨울 촘촘히 세웠던 로드맵이 빛을 발했다. 일찌감치 ‘우승’이라는 두 글자를 바라보며 모든 역량을 집중시켰다. ▲체질 개선 ▲체계적 육성 ▲원팀 스피릿, 3박자 전략이 통했다. 막강한 자금력으로 굵직한 스타들을 수집하는 데에만 몰두하던 시대는 지났다. 삼성의 이번 업셋 우승은 리그에 새 기준을 제시한다.

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◆ 통념 대신 파격을

삼성은 과거 ‘순혈주의’ 성향이 강했다. 오랜 기간 구단 및 그룹 내부 인사 중심의 운영 기조를 유지해 왔다. 고착화된 조직 문화는 경쟁력을 약화시키기 마련이다. 변화를 꾀했다. 지난 2023년 이종열 단장을 선임한 것이 대표적이다. 구단 역사상 외부 인사, 그것도 야구선수 출신이 단장직에 오른 것은 이번이 처음이었다. 유정근 대표이사가 직접 면접을 진행한 끝에 낙점했다. 출신이나 혈통보다는, 전문성에 초점을 맞췄다. 분위기 쇄신에 대한 강력한 의지를 엿볼 수 있는 대목이었다.

보다 객관적인 시각으로 접근했다. 여러 측면서 팀을 분석, 현시점 가장 필요한 것이 무엇인지 고민했다. 전력을 보강할 때도 마찬가지. 단순한 투자를 넘어, 그 속에 담긴 상징성까지 고려했다. 가장 인상적인 대목 중 하나는 베테랑 최형우의 복귀였다. 2016시즌 이후 꼭 10년 만에 다시 삼성 유니폼을 입었다. 우승을 향한 마지막 퍼즐과도 같았다. 선수단이 먼저 건의했을 정도로 내부적으로 공감대가 높았다. 기술적인 측면은 두말할 필요도 없다. 올해도 3할 타율-100타점을 완성했다.

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◆ 젊은 사자들의 포효

탄탄하게 다져진 선수 육성 시스템도 큰 몫을 했다. 바이오 메카닉스 장비와 드라이브라인 프로그램을 도입, 선수 개개인별 훈련을 통해 기량을 빠르게 성장시켰다. 한층 젊어진 마운드는 한국시리즈(KS)서 진가를 발휘했다. 완전히 흐름을 탄 4차전. 만 19세 고졸 루키 장찬희가 선발 중책을 맡아 호투를 펼쳤다(4이닝 1실점). 이재희 역시 생애 첫 KS서 진한 존재감을 자랑했다. 네 번째 투수로 나서 1사 만루 위기를 지웠다. 2⅔이닝 퍼펙트 투구로 데일리 최우수선수(MVP)가 됐다.

혼자 가면 빨리 가지만, 함께 가면 멀리 간다 했던가. 각각의 보석을 하나로 묶는, 시너지 효과도 무시무시했다. 박진만 삼성 감독은 특유의 부드러운 카리스마로 팀을 이끌었고, 베테랑은 솔선수범하며 버팀목 역할을 했다. 시즌 내내 “팀보다 위대한 선수는 없다”는 구호가 울려 퍼졌다. 하나로 똘똘 뭉친 팀은 거칠 게 없었다. 박승규는 팀 승리를 위해 힛 포 더 사이클링(사이클링 히트)을 포기했다. ‘캡틴’ 구자욱은 다리 부상을 안고도 KS서 3루까지 내달렸다. 그 모습 자체로 울림이었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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