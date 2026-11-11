앰퍼샌드원, 미공개 음원부터 K-팝 퀴즈까지…특별한 데뷔 3주년맞이

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 데뷔 3주년을 맞아 팬들을 위한 특별한 콘텐츠를 선보인다.

11일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 앰퍼샌드원은 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 데뷔 3주년 기념 콘텐츠 공개 일정을 담은 플랜 포스터를 공개했다.

레트로한 분위기로 꾸며진 포스터에는 팬덤 앤디어를 위한 다양한 콘텐츠 일정이 담겼다. 앰퍼샌드원은 팬들을 위한 특별 이벤트를 비롯해 여러 콘셉트의 사진과 미공개 음원, 질의응답(Q&A), K-팝 퀴즈 등을 순차적으로 공개할 예정이다.

앰퍼샌드원은 데뷔 3주년 기념 콘텐츠를 선보인 데 이어 오는 17일 첫 번째 정규 앨범 ‘PATHFINDER’(패스파인더)를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.

‘PATHFINDER’는 새로운 길을 개척하며 성장해 나가는 앰퍼샌드원의 여정을 담은 앨범이다. 낮은 자세로 높은 곳을 향해 나아간다는 의미를 바탕으로 멤버들의 성장과 도전 의지를 표현했다.

신보에는 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)를 비롯해 다양한 장르의 총 10곡이 수록된다. 특히 전 멤버가 곡 작업에 참여해 앰퍼샌드원만의 음악적 색깔을 담았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]