플랜, 홍보대사 김대희·조윤호와 함께 10년째 해외봉사 이어가…베트남 꽝뜨리 지역 학교서 봉사활동

플랜 인터내셔널 코리아 김대희, 조윤호 홍보대사가 지난 11월 4일부터 9일까지 베트남 꽝뜨리 지역을 방문해 봉사활동을 진행했다. 사진=플랜 인터내셔널 코리아

아동들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 성장할 수 있도록 플랜과 홍보대사 김대희, 조윤호가 10년째 해외 봉사활동을 이어가고 있다.

국제구호개발NGO 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)는 JDB 김대희, 조윤호 홍보대사가 지난 11월 4일부터 9일까지 베트남 꽝뜨리 지역을 방문해 현지 아동들과 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.

김대희, 조윤호 홍보대사는 지난 10년간 베트남과 캄보디아, 태국 등 여러 국가에서 꾸준히 해외봉사에 참여해 왔으며 현지 아이들에게 놀이공간을 마련해 주고 보다 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 나눔 활동을 펼쳐왔다. 이번 방문은 그동안 이어온 해외봉사활동의 의미를 되새기는 자리로 두 홍보대사는 현지 학교를 찾아 아이들과 함께 시간을 보내며 나눔과 교류의 의미를 더했다.

김대희, 조윤호 홍보대사는 학교 교실과 외벽 페인팅을 통해 아이들이 보다 쾌적한 환경에서 생활하고 공부할 수 있도록 힘을 보탰다. 또한 아이들이 학교에서 마음껏 뛰놀 수 있도록 그네를 설치하고 학교 곳곳을 함께 정비하며 배움과 놀이가 어우러지는 공간을 만드는 데 참여했다.

이와 함께 한국 음식 나눔 등 다양한 문화교류 활동도 진행했다. 한국에서 재료를 준비해 참치 주먹밥과 간장 떡볶이를 직접 만들어 아이들과 나누며 서로의 문화를 경험하고 가까워지는 시간을 가졌다. 처음 만난 홍보대사와 아이들은 함께 웃고 어울리며 언어와 문화의 차이를 넘어 특별한 추억을 쌓았다.

이번 방문에서는 오랜 후원 인연을 다시 이어가는 뜻깊은 만남도 있었다. 김대희 홍보대사는 2015년부터 후원해 온 아동과 약 10년 만에 재회했다. 2015년 처음 만났던 아이가 어느덧 중학생으로 성장한 모습을 마주한 이번 만남은 더욱 특별했다. 오랜 시간이 흘렀음에도 다시 만나 서로의 안부를 나누고 함께 시간을 보내며 후원으로 시작된 인연이 지속적인 관심과 마음으로 이어질 수 있다는 의미를 되새겼다.

조윤호 홍보대사에게도 특별한 만남이 기다리고 있었다. 10년 전 처음 후원을 시작했던 아동이 성인이 되어 다른 지역으로 이주하면서 새로운 후원아동과 인연을 이어가게 된 것이다. 이번 방문에서 조윤호 홍보대사는 새롭게 인연을 맺은 후원아동을 직접 만나 교감하는 시간을 가졌다. 한 아이의 성장을 응원하며 시작된 나눔이 또 다른 아이의 내일을 응원하는 마음으로 이어졌다는 점에서 더욱 의미 있는 만남이었다.

김대희, 조윤호 홍보대사의 이번 방문은 일회성 봉사활동을 넘어 10년 동안 이어온 나눔의 약속을 현장에서 다시 확인하는 자리였다. 꾸준한 관심과 참여가 아이들의 일상에 작은 변화를 만들고 서로에게 오래 기억될 소중한 인연으로 이어질 수 있음을 보여줬다.

플랜 관계자는 “꾸준한 관심과 애정으로 오랜 시간 나눔을 실천해 온 김대희, 조윤호 홍보대사가 다시 베트남 현장을 찾아 아이들과 소통하고 함께해 주셔서 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 만남과 봉사활동이 아이들에게는 오래도록 간직할 소중한 추억이 되고 홍보대사에게도 나눔이 지닌 진정한 가치를 되돌아보는 의미 있는 시간이 되었기를 바란다”고 밝혔다.

한편 플랜은 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 교육 환경 개선, 아동 권리 보호, 지역사회 역량 강화 등 다양한 사업을 추진하고 있다. 아동 한 명을 넘어 지역사회 전체의 지속 가능한 변화를 만들어가는 데 힘쓰고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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