오렌지나무, 해외 온라인 플랫폼 진출 희망 소상공인 모집

이미지=오렌지나무

해외 온라인 시장 진출을 준비하는 소상공인을 위한 입점지원 참여업체 모집이 이달 20일까지 진행된다.

오렌지나무 주식회사는 10일 해외 온라인 플랫폼에 신규 진출할 소상공인 300개사 내외를 모집한다고 11일 밝혔다.

오렌지나무 주식회사는 중소벤처기업부(이하 중기부), 소상공인시장진흥공단(이하 소진공)이 주관하는 ‘2026년 해외 온라인 플랫폼 판로지원(통합공고)’의 입점지원 전문기관이다.

이번 입점지원은 소상공인이 해외 온라인 플랫폼에 상품을 선보이고 수출 기반을 마련할 수 있도록 돕는 사업이다. 선정 업체에는 국비 최대 450만원이 지원된다. 해외 진출 준비를 위해 플랫폼 계정 생성과 상품등록 등 입점에 필요한 절차부터 콘텐츠 제작과 전문 컨설팅까지 지원된다.

신청대상은 신청일 기준 정상 영업 중이며 입점을 희망하는 해외 온라인 플랫폼에 입점되지 않은 소상공인이다. 이미 해외 플랫폼에서 상품을 판매하고 있더라도 기존 입점 플랫폼과 다른 플랫폼에 신규 진출하려는 경우에는 참여할 수 있다.

해외 온라인 플랫폼 입점지원은 필수항목이며 업체의 필요에 따라 콘텐츠 제작, 컨설팅, 해외 특허·지식재산권 출원 등을 선택할 수 있다. 제품 패키지 디자인, BI·CI 개발, 홍보영상 제작, 해외시장 조사와 경쟁사 분석 등 해외 판매 준비에 필요한 서비스가 지원되며 입점지원은 최대 2개 플랫폼까지 가능하다.

지원금은 공급가액의 80% 범위에서 업체당 최대 450만원이다. 소상공인은 공급가액의 20%와 부가가치세를 부담한다. 사업기간은 선정일부터 2027년 3월 31일까지다. 참여를 희망하는 소상공인은 11월 20일 오후 6시까지 ‘소상공인24’를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 신청자격과 제출서류 등 자세한 사항은 소상공인24에 게시된 모집 공고문에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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