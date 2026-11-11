에디프레소, 언론사 뉴스 사이트 구축·운영 통합 CMS 출시…AI·다국어 발행 지원

사진=에디프레소

미디어 솔루션 기업 에디프레소가 뉴스 사이트 구축과 기사 제작, 발행 및 운영 관리를 통합 지원하는 웹 기반 콘텐츠관리시스템(CMS) ‘에디프레소(EdiPresso)’를 오늘 공식 출시했다고 11일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 솔루션은 신규 언론사의 창간과 기존 언론사의 뉴스 사이트 개편을 지원하기 위해 개발됐다. 인터넷에 접속할 수 있는 환경이라면 별도의 프로그램 설치 없이 기사 작성부터 검토, 승인, 발행까지 편집국 업무를 처리할 수 있도록 구성했다.

에디프레소는 특히 뉴스 페이지의 로딩 속도와 검색엔진 최적화에 중점을 뒀다. 구글의 웹 성능 측정 도구인 라이트하우스(Lighthouse) 평가에서 성능, 접근성, 권장사항, 검색엔진 최적화(SEO) 등 4개 항목 모두 100점을 기록했다고 설명했다.

해당 점수는 구글 애널리틱스(GA4) 등 외부 서드파티 스크립트를 삽입하지 않은 기사 상세 페이지를 대상으로 측정한 결과다. 실제 운영 환경에서는 광고와 외부 서비스, 콘텐츠 구성 등에 따라 측정 결과가 달라질 수 있다.

접속자 증가에 대응하기 위한 서버 구조도 마련했다. 독자가 이용하는 뉴스 지면과 기사 발행 서버, 관리자 화면을 분리하고 글로벌 CDN과 엣지 CDN, 자체 원본 서버를 활용하는 3단계 캐시 시스템을 적용했다.

이를 통해 대규모 트래픽 발생 시 서버 부하를 분산하고 기사 열람 속도를 안정적으로 유지하도록 설계했다. 디도스(DDoS) 공격 등 외부 보안 위협에 대한 대응도 고려했다.

다국어 뉴스 발행 기능도 주요 특징이다. 에디프레소는 언어별 독립 도메인과 URL을 기반으로 하는 ‘다국어 에디션’ 기능을 제공한다.

영어와 일본어, 중국어, 스페인어, 인도네시아어, 베트남어 등 다양한 언어로 뉴스 지면을 구성할 수 있으며 언어별 기사가 검색엔진에서 개별적으로 수집되고 색인될 수 있도록 지원한다.

취재 현장에서 활용할 수 있는 모바일 기능도 갖췄다. 구글 플레이스토어에 등록된 전용 ‘에디프레소 앱’을 이용하면 기자가 스마트폰으로 작성한 기사 초안과 사진, 영상, 음성 자료 등을 편집국 기자센터로 전송할 수 있다.

생성형 인공지능(AI)을 활용한 기사 제작 환경도 지원한다. MCP(Model Context Protocol) 연동을 통해 챗GPT(ChatGPT), 클로드(Claude) 등 외부 AI 도구에서 작성하거나 정리한 자료를 에디프레소 편집기로 가져와 수정할 수 있도록 했다.

기사의 최종 검토와 승인, 발행 권한은 편집국 데스크가 직접 관리하는 구조로 운영된다. AI 활용 과정에서도 편집 책임과 발행 통제 체계를 유지하는 데 초점을 맞췄다.

기존 언론사를 위한 사이트 이전 기능도 제공한다. 기사와 사진 등 기존 콘텐츠 데이터베이스(DB)를 이관할 수 있으며 기존 기사 주소(URL)를 유지해 검색엔진과 외부 사이트에 연결된 링크의 변경을 최소화하도록 했다.

서비스는 신규 매체를 위한 ‘신규 시작’ 패키지와 베이직, 스탠다드, 프리미엄 등 매체 규모에 따른 요금제로 운영된다.

에디프레소 관계자는 “언론사 뉴스 사이트의 기본 경쟁력인 기사 전달 속도와 웹 표준 준수에 중점을 두고 솔루션을 개발했다”며 “신규 창간과 사이트 이전을 준비하는 언론사의 초기 비용 부담을 줄이기 위한 프로모션도 마련했다”고 말했다.

에디프레소는 공식 출시를 기념해 첫 달 이용료 면제와 솔루션 설치비, 기존 기사 무상 이관 혜택을 제공하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]