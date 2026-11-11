‘안타왕에 특급 투수까지’… 만만찮은 日, K-홈런왕 김도영이 맞선다

국가대표팀 타자 김도영. 사진=뉴시스

기나긴 한일전 연패의 터널을 빠져나올 기회다. 선봉엔 KBO리그 홈런왕 김도영(23·KIA)이 선다. 3년 만에 다시 나서는 APBC에서 한국 야구의 자존심을 건 승부를 준비한다.

2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)이 12일 도쿄돔서 개막한다. 한국과 일본, 대만, 호주가 참가하는 대회로 24세 이하 또는 프로 입단 3년 차 이내 선수들이 주축이다. 한국은 12일 정오 풀리그 예선 호주전을 시작으로 13일 일본, 14일 대만을 상대한다. 15일에는 결승전과 3위 결정전이 열린다.

젊은 선수들이 경험을 쌓는 무대지만, 한일전만큼은 승부의 무게가 다를 터. 무엇보다 한국은 프로 선수들이 출전한 성인대표팀 일본전에서만 11연패 중이다. APBC서도 2017년과 2023년 모두 결승에 올라 일본에 패했다.

한국은 이번 대회 첫 우승을, 일본은 3연패를 노린다. 상대 전력이 만만찮다. 일본 대표팀 외야수 니시카와 미쇼(지바 롯데)는 올해 일본프로야구(NPB) 퍼시픽리그 최다안타왕(155안타)이다. 38홈런을 터뜨린 같은 팀 야마구치 고키도 빼놓을 수 없다.

일본 투수 다카하시 히로토. 사진=뉴시스

마운드엔 2년 전 센트럴리그 평균자책점 1위(1.38)에 오른 다카하시 히로토(주니치)가 버틴다. 미국 야구 통계사이트 팬그래프스가 선정한 국제 유망주 명단에서도 김도영과 나란히 상위권에 이름을 올리며 빅리그 진출 가능성을 인정받았다.

다카하시는 올 시즌 부침을 겪으면서도 후반기 9경기서 평균자책점 0.87로 위력을 되찾았다. 시즌 막판 가파른 상승세를 보인 만큼 한국 타선의 경계 대상 1호다.

한국으로선 투수진의 경험 부족을 타선으로 보완해야 한다. 엔트리 내 14명 중 9명이 도쿄돔서 처음 던지는 만큼 화력 지원이 중요하다. 그 중심에 설 타자가 김도영이다. 올해 정규리그서 45개 아치를 쏘아 올린 데 이어 포스트시즌(PS)에서도 4홈런 9타점으로 위력을 이어갔다.

최원호 대표팀 감독은 김도영의 공격력을 살리고자 2번 또는 3번 타순에 배치할 구상이다. 또 다른 주축 안현민(KT), 김주원(NC), 문현빈(한화) 등과 어떤 시너지를 이룰지도 기대를 모은다.

국가대표팀 타자 김도영. 사진=뉴시스

9월 아이치·나고야 아시안게임과 지난달 PS까지 강행군을 이어왔지만, 체력 걱정은 없다. 김도영은 9일 출국길에서 “힘들다고 느껴본 적은 없다”고 잘라 말했다. 그러면서 “한일전은 자신 있다. 나를 비롯해 모든 선수가 자신 있게 준비하고 있다”고 강조했다.

한일전 설욕과 우승 트로피, 두 마리 토끼를 모두 노린다. “다같이 우승을 바라보고 뛰기 때문에 충분히 할 수 있다”고 운을 뗀 김도영은 APBC를 빗대 “한국 야구의 미래가 밝다는 것을 증명하기 위한 무대”라고 했다. 이 다짐이 도쿄돔에서 결실을 맺을 수 있을지, 김도영의 방망이에 시선이 쏠린다.

국가대표팀 타자 김도영. 사진=뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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