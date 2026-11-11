2026 평택시 챔피언스컵 복싱 페스티벌, 마무리...평택시청 광장에 1200여 명 운집

사진=김정훈챠밍복싱센터

지난 11월 7일 평택시청 광장에서 열린 ‘2026 1st 평택시 챔피언스컵 복싱 페스티벌’이 선수와 시민, 체육 관계자 등 1200여 명이 함께한 가운데 막을 내렸다고 11일 밝혔다.

‘평택을 뜨겁게! 복싱으로 하나 되다’라는 슬로건 아래 개최된 이번 대회는 김정훈챠밍복싱센터가 주최하고 평택시체육회, 평택시복싱협회, KBM 한국복싱커미션, 한국복싱지도자협회가 주관했다.

평택시청 광장에 설치된 두 개의 복싱 링에서는 초등부부터 일반부까지 다양한 연령층의 생활체육 복싱 경기가 펼쳐졌다. 또한 펀치복싱왕, 쉐도우복싱왕, 샌드백복싱왕, 미트복싱왕, 줄넘기복싱왕 등 다채로운 이벤트 경기가 진행돼 큰 호응을 얻었다.

특히 김동우(통진BMP)와 이태동(WS)이 맞붙은 KBM 한국 슈퍼미들급 챔피언 결정전을 비롯한 프로복싱 경기들이 펼쳐지며 관람객들에게 박진감 넘치는 승부를 선사했다.

사진=김정훈챠밍복싱센터

행사장에서는 페이스페인팅, 캘리그라피 반짝이 글씨, 아크릴 키링 만들기 등 다양한 체험부스도 운영됐다. 특히 미니어처 말 타기 체험은 어린이들에게 색다른 즐거움을 선사하며 큰 관심을 모았다.

이날 개회식에는 최원용 평택시장, 김현정 국회의원, 박종근 평택시체육회장을 비롯한 경기도의원과 평택시의원 등 지역 주요 인사들이 참석해 대회를 축하하고 선수들을 격려했다. 또한 WBA·IBF 두 기구 세계챔피언 출신인 박종팔 전 세계챔피언이 특별 초청 인사로 참석해 자리를 빛냈다.

개회식에서는 체육 발전 유공자 표창도 진행됐다. 김정훈 대회장이 경기도지사 표창을 수상했으며 경기도의회 의장, 평택시장, 평택시의회 의장, 국회의원, 평택시체육회장 표창 등이 수여돼 지역 체육인들의 공로를 격려했다.

한편 김정훈 대회장은 엘리트 복싱선수 시절 유망주로 활약했으나 고등학교 시절 부친이 교통사고로 세상을 떠나면서 어려워진 가정 형편으로 대학 진학과 선수 생활을 포기해야 했다. 이후 생계를 위해 직장생활을 이어가다 뒤늦게 프로복싱 무대에 도전해 뛰어난 기량과 투지로 두각을 나타냈으며, 현재는 김정훈챠밍복싱센터 대표와 한국복싱지도자협회 회장으로서 후배 양성과 지역 복싱 발전에 힘쓰고 있다.

김정훈 대회장은 “대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 함께해 주신 선수와 지도자, 관계기관, 자원봉사자, 시민 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 복싱의 저변 확대와 평택시 생활체육 발전을 위해 노력하겠다”고 전했다.

이번 페스티벌은 민간 복싱체육관과 지역 체육단체의 협력을 통해 생활체육과 프로복싱, 시민 체험 프로그램이 어우러진 스포츠 축제로, 평택시 복싱 발전의 새로운 가능성을 보여주며 마무리됐다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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