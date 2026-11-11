월드쉐어, 전남 자립준비청년 80명과 ‘출발드림’ 워크숍…홀로서기 지원

메인 - ‘2026년 자립준비청년 출발드림(Dream) 워크숍’ 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 전남자립지원전담기관 제공

국제구호개발 NGO 월드쉐어가 전남지역 자립준비청년 80명의 경제적·정서적 자립을 지원하기 위해 ‘2026년 자립준비청년 출발드림(Dream) 워크숍’을 후원했다고 11일 밝혔다.

워크숍은 지난달 30일부터 31일까지 이틀간 전남 진도와 목포 일대에서 진행됐다. 목포와 나주를 비롯한 전남 22개 시군의 자립준비청년들이 참여했으며 목포아동원과 나주금성원, 보성사랑뜰그룹홈 등 아동양육시설이나 그룹홈에서 보호가 종료돼 홀로서기를 준비하는 청년들이 함께했다.

전남자립지원전담기관이 주관하고 월드쉐어가 후원한 이번 행사는 청년들이 독립생활에 필요한 역량을 익히고 또래 및 선배와 교류할 수 있도록 마련됐다.

전 봅슬레이 국가대표 강한 선수가 워크숍 참가자에게 사인을 해주고 있다. 전남자립지원전담기관 제공

첫날에는 자립 과정에서 필요한 관계 형성과 소통을 주제로 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 배정원 세종대학교 겸임교수의 특강을 통해 건강한 대인관계를 형성하고 타인과 소통하는 방법에 대해 배웠다.

자립준비청년 출신인 전 봅슬레이 국가대표 강한 선수도 연사로 나서 자신의 경험을 들려줬다. 강 선수는 보호 종료 이후 홀로서기를 준비하는 과정에서 겪었던 어려움과 이를 극복해 온 경험을 공유하며 참가자들과 공감대를 형성했다.

이어진 소그룹 상담에서는 청년 개개인의 상황에 맞춘 자립 정보가 제공됐다. 참가자들은 주거와 교육, 취업 등 독립생활을 준비하는 과정에서 필요한 분야별 정보를 안내받고 자신의 고민을 나누는 시간을 가졌다.

둘째 날에는 목포 해상케이블카 탑승 등 문화체험 프로그램이 진행됐다. 또래 청년들이 자연스럽게 교류하고 관계를 이어갈 수 있는 시간도 함께 마련됐다.

워크숍에 참가한 한 청년은 “같은 자립준비청년으로서 어려움을 이겨낸 봅슬레이 국가대표 출신 강한 선수의 이야기에 많이 공감했다”며 “앞으로 자립을 준비하는 데 큰 힘이 될 것 같다”고 말했다.

월드쉐어 국제사업부 장혜준 수석은 “자립준비청년들에게는 경제적인 지원만큼 어려움을 털어놓을 수 있는 관계가 필요하다”며 “이틀 동안 만난 또래와 선배가 홀로서기의 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.

한편 월드쉐어는 세상 모든 아이들이 삶의 기회를 누리며 함께 성장하는 건강한 공동체를 만들기 위해 전 세계 20여 개국에서 그룹홈과 아동결연, 교육, 보건위생, 인도적 지원 등 아동공동체 중심의 지역개발사업을 진행하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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