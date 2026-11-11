‘컴백’ 엔하이픈, 함께하는 한낮의 일상…신보 새 콘셉트 포토

사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신보 발매를 앞두고 새로운 콘셉트 사진을 공개했다.

엔하이픈은 11일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 스핀오프 싱글 ‘THE SIN : PARALLEL WORLD’(더 신 : 패러렐 월드)의 ‘DAY’ 버전 콘셉트 사진을 선보였다.

이번 사진에는 사랑하는 사람과 함께 평범한 일상을 보내는 엔하이픈의 모습이 담겼다. 멤버들은 따뜻한 햇살 아래 화사한 색감의 의상을 입고 자연스러운 분위기를 연출했다. 일상적인 소품들을 활용해 연인과 함께하는 평화로운 낮의 풍경을 표현했다.

엔하이픈은 신보 발매에 앞서 다양한 콘셉트 사진과 영상을 순차적으로 공개하고 있다. 지난 3일과 4일 선보인 ‘DREAM’ 버전 콘텐츠에서는 뱀파이어로서의 마지막 순간과 현실 세계의 경계를 그려냈다. 이어 5일부터 10일까지 공개한 ‘DAY & NIGHT’ 콘셉트 필름을 통해 평행 세계 속 멤버들의 일상을 보여줬다.

오는 20일 발매되는 스핀오프 싱글 ‘더 신 : 패러렐 월드’는 차원을 넘어 더욱 선명해지는 관계를 주제로 한다. 전작에서 함께하는 것 자체가 축복임을 깨달은 연인이 또 다른 평행 세계를 거치며 서로가 운명임을 확신하게 되는 이야기를 담았다.

엔하이픈은 오는 24일부터 29일까지 서울 용산구 하이브 사옥에서 신보 발매 기념 팝업스토어 ‘엔하이픈 ‘더 신 : 패러렐 월드’ 팝업스토어’를 운영한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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