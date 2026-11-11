데이식스, 연말에도 뜨겁게…12월 KSPO돔서 스페셜 단독 콘서트

밴드 데이식스(DAY6)가 연말 스페셜 콘서트로 팬들과 만난다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 10일 데이식스 공식 SNS 채널에 ‘2026 DAY6 Special Concert ‘The Present’’(더 프레젠트) 개최 소식을 알리는 포스터를 올렸다.

데이식스는 오는 12월 18일부터 20일까지 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 열고 My Day(팬덤명: 마이데이)와 따뜻한 시간을 보낸다. 이번 콘서트에서 대표곡과 다양한 밴드 라이브 무대를 선보이며 팬들과 한 해를 마무리할 예정이다.

데이식스는 그동안 연말 스페셜 콘서트 ‘The Present’를 통해 팬들과 특별한 시간을 보내왔다. 올해도 성진, 영케이(Young K), 원필, 도운 등 네 멤버가 무대에 올라 팬덤 마이데이(My Day)와 만난다.

공연 티켓은 NOL에서 예매할 수 있다. 공식 팬클럽 마이데이 6기 회원을 대상으로 한 선예매는 오는 19일 오후 8시부터 11시 59분까지 진행된다. 일반 예매는 20일 오후 8시부터 시작된다.

데이식스는 올해 멤버 영케이와 원필의 솔로 앨범 발매를 비롯해 예능 프로그램과 개인 유튜브 채널 등에서 다양한 활동을 이어왔다.

지난 7월에는 데뷔 10주년 기념 투어 ‘DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >’(더 데케이드)를 마무리했다. 이어 10월에는 다섯 번째 공식 팬미팅 ‘DAY6 5TH FANMEETING < EVERY DAY6, EVERY My Day >’(에브리 데이식스, 에브리 마이데이)를 개최하며 팬들과 만났다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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