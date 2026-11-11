빅스 켄, 신보 ‘1X5’ 포스터 공개…5가지 매력 예고

그룹 빅스(VIXX) 켄이 신보 발매를 앞두고 새로운 포스터를 공개했다.

켄은 11일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신보 ‘1X5’의 메인 포스터와 단체 포스터를 선보였다.

메인 포스터에는 푸른 하늘을 배경으로 당당한 표정과 눈빛을 드러낸 켄의 모습이 담겼다. 여기에 ‘Higher Now’라는 문구를 더해 보컬리스트로서 한 단계 더 도약하겠다는 포부를 표현했다.

함께 공개된 단체 포스터에는 켄이 앞서 선보인 모범생, 라이더, 훈남, 뮤지션 등 4가지 캐릭터와 본연의 모습을 담은 메인 캐릭터까지 총 5가지 모습이 등장한다. 서로 다른 개성과 이야기를 지닌 캐릭터들을 한자리에 배치해 이번 앨범의 콘셉트를 드러냈다.

켄은 이번 신보 ‘1X5’를 통해 다섯 가지 페르소나를 하나의 음악적 이야기로 연결하며 새로운 모습을 선보일 예정이다.

켄의 신보 ‘1X5’는 오는 17일 키트 앨범으로 단독 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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