한화, 새 외국인 투수 왓슨 영입…총액 100만 달러 계약

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화가 11일 새 외국인 선수 트로이 왓슨을 영입했다. 계약 조건은 계약금 30만 달러, 연봉 70만 달러 등 총액 100만 달러다.

왓슨은 강력한 직구를 던지는 우완 투수다. 최고 157㎞, 평균 150㎞에 이른다. 여기에 스위퍼, 싱커 등으로 스트라이크존 좌우를 활용하는 투구가 강점이다.

왓슨은 마이너리그 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승28패 평균자책점 3.87로 준수한 성적을 남겼다. 2026시즌엔 트리플A 기준 17경기(선발 8경기)서 4승3패 평균자책점 3.27을 마크했다.

왓슨은 “야구 인생 다음 챕터가 한화라는 점이 기쁘고 자랑스럽다. KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 준 한화에 감사하다”며 “계약한 이유는 단 하나다. 승리를 위해서다. 최고의 팬덤을 자랑하는 한화 팬들께 승리하는 모습을 보여드리겠다”고 말했다.

한화는 앞서 아시아쿼터 선수 왕옌청과 재계약을 기록한 바 있다. 앞으로 남은 두 자리 외국인 선수 영입을 진행해 나갈 계획이다. 왓슨은 미국 현지에서 메디컬테스트를 마친 뒤 내년 스프링캠프지에 합류한다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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