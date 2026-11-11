[SW이슈] 젝스키스 30주년 앞두고 벌어진 촌극…행사 무산에 재결합 기대감도 찬물

젝스키스가 데뷔 30주년을 앞두고 추진한 연말 행사가 출연진 구성과 가격 논란, 출연 여부를 둘러싼 진실공방 끝에 무산됐다. 논란이 법적 분쟁으로까지 번지면서 오랜만의 재회를 기대했던 팬들에게 아쉬움을 남겼다. 사진은 오는 12월 열릴 예정이었던 젝스키스 3인 연말 디너쇼 포스터. 사진=마운틴무브먼트스토리

그룹 젝스키스가 데뷔 30주년을 앞두고 뜻밖의 잡음에 휩싸였다. 오랜만에 일부 멤버들이 한자리에 모이는 연말 행사가 각종 논란과 진실 공방 끝에 무산되면서 팬들의 기대감에도 찬물이 끼얹어졌다.

11일 가요계에 따르면 젝스키스 멤버 이재진과 장수원, 고지용이 함께 출연할 예정이었던 연말 디너쇼 더 트리 인 인스파이어-젝키의 못다 한 이야기가 취소됐다. 고지용의 소속사이자 행사 주최사인 마운틴무브먼트스토리는 전날 행사 취소 방침을 밝혔으며 장수원과 김재덕으로 구성된 듀오 제이워크의 공식 팬카페에도 취소 공지가 올라왔다.

당초 행사는 오는 12월15~16일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열릴 예정이었다. 젝스키스가 내년 데뷔 30주년을 맞는 시점에 그룹 해체 이후 연예계를 떠났던 고지용이 이재진, 장수원과 함께 무대에 나선다는 점에서 관심을 모았지만 행사 추진 과정에서부터 잡음이 끊이지 않았다.

우선 출연진 구성을 두고 팬덤 내부에서 반발이 일었다. 2000년 팀 해체 이후 사업가로 활동해 온 고지용의 합류가 논란이 됐다. 고지용은 2016년 MBC 무한도전을 통한 재결합 무대 이후 정식 그룹 활동에는 참여하지 않았다. 이에 일부 젝스키스 팬 연합은 고지용의 그룹 활동 재참여에 반대하는 성명을 내기도 했다.

고가 티켓 논란도 불거졌다. 행사 안내 이미지에 적힌 45만4000원, 56만8400원, 89만8400원이 공연 관람료로 알려지면서 일부 팬들 사이에서 지나치게 비싸다는 비판이 나왔다. 주최 측은 해당 금액이 객실 종류에 따른 호텔 숙박 요금이며 공연 티켓 가격과는 구분해야 한다고 해명했다.

이런 가운데 이재진이 행사 불참을 선언하면서 논란은 더욱 커졌다. 이재진은 지난 10일 출연을 논의한 것은 사실이지만 최종 계약을 체결하지 않았다고 밝혔다. 또 이 과정에서 주최 측 대표가 팬들에게 개인 계좌로 참가비를 입금받았다고도 밝혀 파장을 일으켰다. 그는 “팬들의 제보를 통해 주최 측에서 팬들과 개별적으로 접촉해 개인 계좌로 입금을 받고 있다는 사실을 알게 됐으며 환불을 요청한 팬들이 아직 환불받지 못하고 있다는 사실도 여러 차례 확인했다”고 덧붙였다.

주최 측인 마운틴무브먼트스토리는 입장문을 내고 “(푯값은) 대표의 개인 계좌로 전달받은 것이 아닌 회사 계좌로 입금을 받은 것”이라고 반박했다. 이어 “당사가 확인한 바에 따르면 이재진 팬 가운데 결제를 진행한 인원은 2명이며 환불 요청 건은 한 건도 없다”며 “객관적인 거래 자료를 기준으로 투명하게 처리하겠다”고 했다. 또한 이재진이 먼저 행사를 제안했으며, 출연 의사를 번복하는 과정에서 혼선이 빚어졌다고 설명했다.

논란은 법적 분쟁으로까지 번지는 양상이다. 마운틴무브먼트스토리는 11일 공식 입장을 통해 이재진의 SNS 게시물에서 실명이 언급된 A 대표가 이재진을 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다. 주최 측은 이번 고소가 그룹이나 행사와 무관하게 게시물을 작성한 개인과 실명이 언급된 개인 사이의 법적 절차라고 강조했다.

진실 여부를 떠나 문제는 이 과정에서 드러난 행사 운영의 혼선이다. 출연 계약 체결 여부조차 양측의 설명이 엇갈리는 상황에서 행사가 대외적으로 발표되고 참가자 모집까지 진행됐다. 이후 출연 여부를 둘러싼 공방이 공개적으로 벌어졌고, 티켓 결제와 환불 문제에 법적 분쟁까지 더해졌다. 팬들과의 만남을 위해 마련된 행사가 정작 팬들에게 혼란을 안긴 셈이다.

이번 사태가 더욱 씁쓸한 이유는 젝스키스가 내년 데뷔 30주년을 앞두고 있기 때문이다. 1997년 데뷔한 젝스키스는 학원별곡, 폼생폼사, 커플 등을 연이어 히트시키며 1세대 아이돌을 대표하는 그룹으로 자리매김했다. 2000년 해체 이후에는 2016년 MBC 무한도전의 토토가2를 계기로 다시 뭉쳐 큰 화제를 모았다. 이후 젝스키스는 신곡 발표와 콘서트 등으로 활동을 이어가며 1세대 아이돌의 저력을 보여줬다.

물론 이번 행사는 완전체 재결합과는 거리가 있었고, 행사 무산이 내년 30주년 활동에 직접적인 영향을 미친다고 단정할 수도 없다. 다만 오랜만의 재회를 기대했던 팬들에게 돌아온 것이 잡음과 진실 공방이었다는 점은 아쉬움을 남긴다. 데뷔 30주년이라는 뜻깊은 시점을 앞두고 기대를 모았던 만남은 결국 씁쓸한 촌극으로 막을 내렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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