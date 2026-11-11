'9년째 열애' 이광수·이선빈, 데이트 목격담 나와…손 꼭 잡고 달달

이광수. 사진=뉴시스

9년째 열애 중인 배우 이광수와 이선빈의 데이트 목격담이 나왔다.

최근 국내 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 이광수, 이선빈이 함께 있는 모습을 포착한 사진이 확산했다. 두 사람은 쇼핑몰로 보이는 곳에서 손을 꼭 붙잡고 나란히 걷는 등 오붓한 데이트를 즐겼다. 모자와 티셔츠, 반바지 등 꾸밈없는 패션 역시 눈길을 끌었다.

이선빈. 사진=뉴시스

앞서 2016년 SBS '런닝맨'을 통해 인연을 맺은 두 사람은 2018년 열애 사실을 공식 인정했다. 이후 9년째 공개 열애를 이어오고 있다.

출처=KBS 2TV 화면 캡처

특히 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상에서는 서로를 향한 애정을 공개적으로 드러내 큰 관심을 모으기도 했다. 당시 이광수와 김우빈이 시상자로 무대에 오르자, 카메라에 잡힌 이선빈은 양손으로 망원경 모양을 만들어 이광수를 바라보는 듯한 포즈를 취해 웃음을 자아냈다. 이광수 역시 부끄러운 듯 미소를 지어 눈길을 모았다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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