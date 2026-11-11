벤츠 코리아, 고급 다목적 차량 ‘벤츠 V-클래스’ 출시

더 뉴 메르세데스-벤츠 V-클래스. 벤츠 제공

메르세데스-벤츠 코리아가 7인승 프리미엄 다목적차량(MPV) 모델 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 V-클래스(The New Mercedes-Benz V-Class)’를 국내 시장에 출시한다.

국내 판매 모델은 ‘V 300 d 4MATIC EXCLUSIVE’ 단일 트림으로 고객 인도는 11월 16일부터 시작한다.

V-클래스는 1996년 첫 선을 보인 이래 넉넉한 공간과 높은 활용성에 벤츠 특유의 품격과 안락함을 결합해 왔다. 세대를 거듭하며 가족 및 레저용 차량부터 비즈니스와 VIP 셔틀까지 폭넓은 이동 수요를 충족해 왔으며, 현재 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 프리미엄 MPV(Multi-Purpose Vehicle)를 대표하는 모델로 자리매김했다.

V-클래스에는 237마력(ps)의 최고출력을 발휘하는 OM654 엔진과 4MATIC 사륜구동 시스템이 탑재됐다. OM654 엔진은 낮은 엔진 회전 영역부터 풍부한 토크를 전달하며, 4MATIC 사륜구동 시스템은 노면과 주행 상황에 따라 안정적인 구동력을 확보해 도심부터 장거리 이동까지 여유롭고 안정적인 주행을 지원한다.

특히 국내 판매 MPV 중 유일하게 에어매틱(AIRMATIC) 서스펜션을 적용해 노면과 주행 상황에 따라 차체 움직임을 효과적으로 제어하고, 장거리 이동에서도 편안하고 안락한 승차감을 제공한다.

V-클래스의 실내는 운전자뿐 아니라 탑승객 모두의 편안한 이동에 초점을 맞췄다. 1열과 2열 시트에는 열선 및 통풍 기능을 적용해 계절에 관계없이 쾌적한 탑승 환경을 제공한다.

여유로운 헤드룸과 2열 럭셔리 시트을 통해 장시간 이동에서도 편안한 착좌감을 제공하며, 비즈니스 이동은 물론 가족 단위의 장거리 여행에서도 한층 안락한 이동 경험을 선사한다. 여기에 선택사양으로 제공되는 파노라믹 슬라이딩 루프를 통해 실내 개방감을 더욱 높였다.

이 외에도 ▲직관적이며 상호작용 경험을 선사하는 MBUX 인포테인먼트 시스템 ▲360° 카메라가 포함된 주차 패키지 ▲넓은 화각으로 보다 안전한 주행을 돕는 디지털 룸미러 ▲15개의 스피커와 640W의 시스템 출력으로 새로운 차원의 차량 내 오디오 경험을 선사하는 부메스터 서라운드 사운드 시스템 ▲모터를 통해 차량의 문을 완전히 닫아주는 컴포트 클로징 ▲이동 중 업무에 활용할 수 있는 시트 등받이 테이블 및 조명 등 국내 벤츠 고객들의 선호를 고려한 다양한 편의사양을 적용했다.

김은중 메르세데스-벤츠 코리아 제품·세일즈 부문 총괄 부사장은 “더 뉴 메르세데스-벤츠 V-클래스는 넉넉한 공간과 탁월한 편의성에 메르세데스-벤츠 고유의 품질과 프리미엄 가치를 더한 모델”이라며 “메르세데스-벤츠 처음으로 국내 시장에 선보이는 프리미엄 MPV 로서, 유럽 시장에서 인정받아 온 V-클래스의 매력을 한국 고객들에게도 전달할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”고 전했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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