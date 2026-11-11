대박난 존박 '맥도날드 랩' 해외서 도둑 맞았다…소속사 “삭제 협의 중”

가수 존박이 서울의 한 맥도날드 매장에서 랩으로 주문하는 모습. 사진=존박 유튜브 채널

가수 존박과 곽진언이 맥도날드에서 부른 노래가 해외 음원 플랫폼에 무단으로 등록돼 소속사가 대응에 나섰다.

11일 소속사 뮤직팜엔터테인먼트에 따르면 존박과 곽진언이 작사하고 존박이 작곡·편곡한 맥도날드 주문 랩이 원작자와 소속사의 동의 없이 스포티파이와 유튜브 뮤직 등 글로벌 음원 플랫폼에 등록돼 유통된 사실이 확인됐다.

문제가 된 음원은 지난 2일 요요티나(Yoyotina)라는 가수 명의로 등록된 ‘맥도날드(McDonald’s)’다. 유통사는 나이지리아 소재 업체인 ‘정글 엔터테인먼트 벤처스’로 표기됐다. 해당 음원에는 존박과 곽진언이 부른 원곡이 그대로 사용됐으며 여성 보컬의 후렴구와 새로운 랩 구간이 추가된 것으로 알려졌다. 존박의 목소리를 생성형 인공지능(AI) 기술로 복제해 일부 구간에 활용한 것 아니냐는 의혹도 제기됐다. 작사·작곡 크레디트에도 원작자가 아닌 제3자의 이름이 기재된 것으로 전해졌다.

원곡은 지난달 23일 존박의 유튜브 채널에 공개된 맥도날드에서 ‘랩으로 주문하는 존박(with 로꼬)’ 영상에서 선보인 자작 랩이다. 해외에서 유행한 랩 주문 영상을 패러디한 콘텐츠로, 존박과 곽진언의 예상 밖 랩 실력과 재치 있는 가사가 화제를 모았다.

이후 관련 영상의 합산 조회수가 1400만 회를 넘어서는 등 인기를 끌었고, 실제 맥도날드 광고와 세트 메뉴 출시로까지 이어졌다. 다만 해당 랩은 정식 음원으로 발매된 적은 없다.

뮤직팜엔터테인먼트는 이날 공식 입장을 통해 “국내외 관계 전문가와 함께 이번 사안의 경위를 검토하고 있다”며 “불법으로 유통된 음원의 삭제와 추가적인 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 필요한 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다.

이어 “음악은 창작자의 노력과 권리가 존중받아야 하는 소중한 창작물”이라며 “원작자의 동의 없이 이를 상업적으로 이용하고 유통하는 행위는 창작자의 권리를 침해하는 사안이다. 정확한 사실관계와 권리 침해 여부를 확인하는 것이 우선이라고 판단하고 있다”고 설명했다.

소속사는 최근 AI 기술의 발전과 글로벌 음원 유통 환경의 변화로 타인의 창작물이나 목소리를 무단으로 활용하는 사례가 늘고 있다는 점도 지적했다. 그러면서 원작자와 아티스트의 권익을 보호하기 위해 필요한 대응을 검토하겠다는 입장을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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