‘태권도의 역사를 빛낸 이름들’ 2027년 헌액 후보자 추천 시작

사진=태권도진흥재단 제공

태권도 발전과 세계화에 헌신한 인물들의 발자취를 기린다. 태권도진흥재단이 ‘2027년 태권도를 빛낸 사람들’ 헌액 후보자 선정 절차에 나선다.

태권도진흥재단은 오는 12일부터 후보자 추천 공고를 시작하고, 내년 1월1일부터 4월30일까지 신청을 받는다. 이 사업은 국내외 태권도 발전에 기여하고 후배 태권도인들에게 귀감이 되는 인물들의 업적을 기리기 위해 격년으로 진행된다.

헌액 대상은 태권도 발전과 세계화에 뛰어난 공적을 남긴 작고한 태권도인이다. 선정 부문은 ‘태권도 공헌’과 ‘특별 헌액’으로 나뉜다. 태권도 공헌 부문은 세계태권도연맹 회원국에서 30년 이상 태권도 보급과 교육, 기술 개발 등에 기여한 인물을 대상으로 한다. 특별 헌액은 기업인과 행정가, 연구가 등 다양한 분야에서 태권도 발전에 힘쓴 인물들의 공로를 종합적으로 평가한다.

후보자는 국기원장과 세계태권도연맹 총재, 대한태권도협회장, 국가별 태권도협회장 등 관련 기관·단체장의 추천을 받아 신청할 수 있다. 이후 헌액자 선정위원회의 심사와 업적 검증, 공개 검증을 거쳐 최종 대상자를 결정한다.

사진=태권도진흥재단 제공

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “오늘날 태권도가 세계인의 사랑을 받는 무예이자 스포츠로 성장하기까지는 수많은 태권도인의 헌신과 노력이 있었다”며 “2027 태권도를 빛낸 사람들 헌액 사업을 통해 국내외 태권도 발전에 기여한 공로자들의 업적이 조명될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

재단은 2014년부터 이 사업을 통해 고(故) 김운용 국기원 초대 원장과 엄운규 청도관 총관장, 이남석 창무관 총관장 등 총 31명을 헌액자로 선정했다. 이들의 흉상은 전북 무주 태권도원 명인관 내 헌액 공간에 전시돼 있다. 추천 자격과 제출 서류 등 자세한 사항은 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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