JYP, 美 타임 선정 ‘세계 지속가능 성장기업’ 15위…국내 기업 중 최고

JYP엔터테인먼트가 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘세계 최고의 지속가능 성장기업’ 평가에서 3년 연속 국내 1위를 차지했다.

11일 JYP에 따르면 타임과 독일 시장분석기업 스태티스타가 지난 10일(현지시간) 발표한 ‘2027년 세계 최고의 지속가능 성장기업’에서 JYP는 91.41점을 받아 전 세계 500개 기업 가운데 15위에 올랐다. 국내 기업 중에서는 가장 높은 순위다.

JYP는 2025년과 2026년에 이어 이번 평가까지 3년 연속 국내 1위를 기록했다. 스태티스타는 “JYP는 훌륭하고 강력한 성과를 거뒀다. 최고 중의 최고로 손꼽히며, 계속 상위권을 유지하고 있다는 점에서 그 가치를 입증하고 있다”고 평가했다.

‘세계 최고의 지속가능 성장기업’은 재무 건전성을 유지하면서 지속가능한 성장 성과를 거둔 전 세계 기업 500곳을 선정하는 평가다. 타임과 스태티스타는 매출 성장과 재무 안정성, 환경 영향 등 세 가지 항목을 동일한 비율로 반영해 100점 만점으로 순위를 산정한다.

JYP는 2022년 국내 엔터테인먼트 기업 최초로 지속가능경영보고서를 발행하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 공개했다. 보고서에는 기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 대체하는 RE100 이행을 비롯한 ESG 추진 현황이 담겼다. 올해 6월에는 다섯 번째 지속가능경영보고서를 발간했다.

정욱 JYP 대표이사는 올해 보고서에서 “‘LEADER IN ENTERTAINMENT’라는 슬로건 아래 음악을 통한 문화적 감동을 넘어 사회에 긍정적인 울림을 전하기 위해 끊임없이 고민해 왔습니다. 앞으로도 지속가능경영을 실천하며 글로벌 엔터테인먼트 산업의 책임 있는 리더로서 역할을 다하겠습니다. 이해관계자 여러분과의 신뢰 속에 지속적인 성장과 선한 가치를 창출해 나아가겠습니다”라고 밝혔다.

JYP는 올해 3월 글로벌 투자정보기관 MSCI의 ESG 평가에서 AA등급을 획득했다. 이달 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ESG 평가에서도 통합 A등급을 받았다.

사회공헌 활동도 이어가고 있다. JYP는 ‘EDM(Every Dream Matters!: 세상의 모든 꿈은 소중하다)’이라는 구호 아래 환아의 치료비를 지원하는 ‘EDM 치료비 지원 사업’을 진행하고 있다. 아티스트와 함께 환경 보호 메시지를 전달하는 ‘JYP 4 EARTH’ 콘텐츠도 선보이고 있다.

최근에는 국내 엔터테인먼트 기업 최초로 청취보조시스템을 도입해 공연 접근성 개선에도 나섰다. 청각 지원이 필요한 관객들의 공연 관람 환경을 개선하기 위한 조치다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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