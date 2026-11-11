이베이, 2025 블프서 한국 셀러 데이터 발표…카메라·자동차 부품·완구 매출 주도

이미지=이베이

글로벌 커머스 플랫폼 이베이(eBay)가 2025년 블랙프라이데이 프로모션 기간(11/8~11/28) 한국 판매자들의 매출 데이터를 분석해 공개했다고 11일 밝혔다.

해당 기간 한국 셀러 매출 상위 3대 품목은 카메라, 자동차 부품, 완구·취미용품 순으로 집계됐다. 2024년 같은 기간(11/9~11/29) 상위권이었던 헬스&뷰티와 패션 액세서리 대신 카메라와 완구·취미용품이 새롭게 상위 3위권에 올랐다.

한국 셀러가 판매한 상품의 평균판매가격(ASP)은 전년 대비 뚜렷한 상승세를 기록했다. 2025년 블프 시즌 ASP는 2024년 동기 대비 62% 늘어났으며 고단가 품목 위주의 판매 구성이 지표 개선에 기여했다.

매출 1위를 차지한 ‘카메라’ 분야에서는 항공 촬영용 드론 판매액이 전년 동기 대비 세 자릿수 성장률을 나타냈다. 일반 디지털카메라 품목에서는 후지필름, 캐논 등 전통 브랜드 중심의 거래가 발생했다. 단종된 희귀 기종을 탐색하는 수집 수요와 복고 유행이 맞물린 결과다.

자동차 부품 카테고리도 높은 거래 비중을 유지했다. 현대차와 기아 등 국산 완성차 브랜드 부품이 판매 상위권에 올랐으며 글로벌 이베이 전체 판매자 통계에서도 자동차 부품 부문이 매출 1위를 나타냈다.

3위에 오른 완구·취미용품군에서는 블록 완구 브랜드 레고의 평균판매가격이 2024년 285달러(약 37만원)에서 2025년 394달러(약 52만원)로 38%가량 올랐다. 희소성이 높은 한정판 시리즈 수집 목적의 거래가 단가 인상을 이끌었다.

초고가 희귀 트레이딩 카드 거래 실적도 확인됐다. NBA 농구선수 알페렌 센군의 경기용 유니폼 조각이 포함된 ‘2021-22 파니니 유니폼 패치 사인 루키 카드’는 3만 2512달러(약 4300만원), ‘원피스 몽키 D. 루피 한정판 PSA 10’ 카드는 1만 7655달러(약 2340만원)에 각각 매매됐다.

엔터테인먼트 굿즈는 한국 판매자 기준 매출 7위를 기록했으며 평균판매가격 역시 전년 대비 23% 뛰었다. 글로벌 전체 순위(24위) 대비 국내 셀러 순위가 높게 나타났다. 트와이스 포토카드, 스트레이 키즈 음반, 지드래곤과 IPX가 협업한 조앤프렌즈(ZO&FRIENDS) 캐릭터 MD 등이 거래 목록에 포함됐다.

이베이 관계자는 “이베이는 단종됐거나 구하기 어려운 상품, 국내에서는 구매층이 제한적인 전문 장비도 글로벌 시장에서 새로운 판매 기회로 이어질 수 있다”며 “시장 트렌드와 소비자 선호가 빠르게 변화하는 만큼, 과거 인기 상품뿐 아니라 올해의 검색·판매 동향과 경쟁 상황을 함께 분석해 블랙프라이데이부터 시작되는 연말 쇼핑 시즌을 매출 확대 기회로 적극 활용해 보길 바란다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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