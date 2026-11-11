캣츠아이, 유럽 대형 음악 축제 ‘시게트’ 헤드라이너 출격

걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 유럽의 대형 음악 축제 ‘시게트 페스티벌’ 헤드라이너로 나선다.

11일 소속사 하이브-게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 내년 8월 10일부터 14일까지 헝가리 부다페스트 도나우강의 오부더이섬에서 열리는 ‘시게트 페스티벌 2027(Sziget Festival 2027)’에 출연한다. 캣츠아이의 공연은 8월 11일 진행된다.

캣츠아이는 아일랜드 얼터너티브 록 밴드 폰테인스 디씨(Fontaines D.C.), 그래미 어워드 수상 싱어송라이터 롤라 영(Lola Young) 등과 함께 헤드라이너 명단에 이름을 올렸다.

1993년 시작된 시게트 페스티벌은 올해 약 35만 명의 관객이 찾은 유럽의 대표적인 음악 축제다. ‘자유의 섬(Island of Freedom)’을 표방하며 음악과 예술을 통해 자유와 다양성, 포용의 가치를 전해 왔다. 그동안 빌리 아일리시, 두아 리파, 찰리 XCX 등 세계적인 팝스타들이 무대에 올랐다.

캣츠아이는 올해 미국 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’을 비롯해 뉴욕 ‘거버너스 볼’, ‘힌터랜드 뮤직 페스티벌’ 등 북미 주요 음악 축제에 출연했다. 미국 NBC의 ‘새터데이 나이트 라이브’와 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼 2026’에서도 공연을 펼쳤다. 유럽과 북미에서 진행한 ‘THE WILDWORLD TOUR’는 전석 매진을 기록했다.

음원과 음반 차트에서도 성과를 거뒀다. 지난 8월 발매한 세 번째 EP ‘WILD’는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위로 데뷔했다. 선공개곡 ‘Animal’은 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 최고 24위를 기록했으며, 11월 14일 자 차트까지 15주 연속 진입했다. 영국 오피셜 차트에서도 ‘WILD’가 앨범 차트 2위, ‘Animal’이 싱글 차트 12위에 올랐다.

캣츠아이는 하이브와 미국 게펜레코드가 공동으로 선보인 글로벌 걸그룹이다. 방시혁 하이브 의장이 추진하는 ‘멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre)’ 전략을 바탕으로 활동하고 있다.

캣츠아이는 내년 1월 ‘THE WILDWORLD TOUR’의 아시아·오세아니아 일정을 이어간다. 인도 뭄바이에서 열리는 ‘롤라팔루자 인디아 2027(Lollapalooza India 2027)’에도 헤드라이너로 출연할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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