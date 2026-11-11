[별별★토크] “기대하면 더 실망할까 봐”…조이현이 오디션을 버틴 방법

단 한 명만 합격할 수 있는 최종면접장에서 지원자들의 비밀이 차례로 드러난다. 조이현은 영화 최종면접에서 동료들을 조용히 관찰하며 자신만의 판단을 이어가는 문혜인 역을 맡았다.

지난 4일 개봉한 최종면접은 최종면접장에 모인 지원자 6명이 각자의 비밀을 폭로하는 의문의 봉투를 발견하면서 벌어지는 이야기다. 탐정: 더 비기닝(2015), 해적: 도깨비 깃발(2022)을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

문혜인은 한진우(김재원), 백승빈(신승호), 이희찬(강유석), 전요한(곽동연), 차주원(배강희)와 함께 5000대 1의 경쟁률을 뚫고 최종면접에 오른 지원자다. 남보다 한발 물러서 있지만 결정적인 순간에는 빠르게 움직인다. 조이현은 “혜인은 여섯 명 가운데 가장 정적인 인물”이라며 “감정적인 상황에서도 최대한 이성적으로 판단하는 사람으로 표현하고 싶었다”고 설명했다.

조이현은 “사실 저도 앞에 나서기보다는 관찰하는 성격이다. 머리가 아픈 상황이 생기면 ‘일단 자고 내일 생각하자’며 감정을 미뤄둔다. 자고 일어나면 별일이 아닐 수도 있지 않나”라고 말했다.

반면 위기 앞에서 목소리를 높이는 혜인의 강단은 자신과 달랐다. 조이현은 “혜인이가 모두를 향해 ‘미쳤어?’라고 외치는 장면이 있는데 실제 저는 그렇게 하지 못한다”며 “그 장면이 가장 어려워 여러 번 촬영했고 다른 배우들에게 놀림도 많이 받았다”고 웃었다.

범인을 추리하는 과정에서는 관객의 의심을 끌어내는 데 집중했다. 특정 인물이 일찍 범인으로 굳어지지 않도록 모든 지원자에게 의심할 만한 순간이 필요했기 때문이다.

조이현은 “진우가 의심받고 면접장을 나갈 때 혜인이 아무런 행동을 하지 않는 장면을 중요하게 생각했다”며 “감독님도 범인처럼 보일 수 있게 연기해보자고 하셨다. 실제 범인이 아니더라도 관객이 혜인을 의심하도록 의미심장한 표정과 반응을 넣었다”고 밝혔다.

지원자 6명이 함께 이야기를 이끈다는 점은 출연을 결심한 중요한 이유였다. 조이현은 “여섯 명 모두가 주연이라는 점이 이 영화의 가장 큰 매력”이라며 “또래 배우들이 한 작품에 모일 기회가 많지 않아 대본을 읽기 전부터 긍정적으로 생각했다”고 돌아봤다.

배우들은 짧은 촬영 기간을 보완하기 위해 따로 모여 대본을 읽고 동선을 맞췄다. 이야기를 나누면서 각 캐릭터가 더욱 구체화 됐다는 설명이다. 조이현은 “리딩에서 배우들이 제가 예상하지 못한 좋은 모습을 보여줬다”며 “혜인이 다른 다섯 사람과 만났을 때 어떤 모습이어야 자연스러운지 고민하면서 캐릭터를 완성했다”고 짚었다.

현장에서는 또래 친구처럼 편안한 분위기가 이어졌다. 내향적인 성격이 비슷한 배강희에게 의지했고 주변을 세심하게 챙기는 김재원에게서는 배울 점을 발견했다. 조이현은 “김재원은 말투가 따뜻하고 사람들을 잘 챙긴다. 제가 물을 마시려고 하면 먼저 병뚜껑을 열어줄 정도”라며 “나이는 저보다 어리지만 만날 때마다 ‘너 같은 남동생이 있으면 좋겠다’고 말했다”고 전했다.

조이현에게 면접은 낯선 경험이 아니다. 고등학교 3학년 당시 JYP엔터테인먼트의 배우 연습생이었던 조이현은 대학 입시와 연습생 생활을 병행했다. 주변에서는 두 가지를 동시에 해내기 어렵다는 우려도 나왔지만 어느 하나도 포기하고 싶지 않았다. 조이현은 “학교에서는 대학 진학을 준비해야 했고 연습생 생활도 계속하고 싶었다”며 “둘 다 하겠다고 선택한 만큼 해낼 수 있다는 것을 보여주려고 열심히 했다. 당시 목표를 세우고 끝까지 해낸 경험이 지금도 새로운 일에 도전할 수 있는 힘이 되는 것 같다”고 돌아봤다.

신인 시절에는 수많은 오디션에서 선택을 기다렸다. 그러나 자신을 적극적으로 내세우는 데에는 익숙하지 않았다. 조이현은 “다른 배우들처럼 ‘이것도 잘하고 저것도 할 수 있다’는 말을 못했다. 시키는 것만 하고 있으니 의욕이 없어 보인다는 오해도 받았다”며 “슬기로운 의사생활(tvN, 2020) 오디션 때도 매 단계에서 탈락했다고 생각했다. ‘집에 가서 밥이나 먹어야겠다’는 마음이었다”며 “되고 싶은 마음은 분명했지만 덜 실망하려고 기대하지 말자고 되뇌었다”고 털어놨다.

이어 최종면접이 취업 준비생만의 이야기는 아니라고 강조했다. 조이현은 “누구나 살아가면서 평가받는 순간을 마주한다”며 “폭로 봉투를 통해 한 사람의 일부만 보고 전체를 판단하는 문제를 다룬 만큼 모든 연령대가 공감할 수 있는 영화”라고 말했다.

드라마 혼례대첩(KBS2, 2023), 견우와 선녀(tvN, 2025)에 이어 영화까지 꾸준히 작품 활동을 이어오다 모처럼 휴식기를 보내고 있다. 촬영이 없는 일상이 아직 낯설어 집에서 게임을 하거나 TV를 보고, 좋아하는 뮤지컬을 관람하며 시간을 채운다. 무엇보다 충분히 자는 것이 자신만의 회복법이다.

조이현은 “집에 혼자 앉아 있거나 누워 있을 때 행복하다. 주변에서는 밖에 나가 세상을 살라고 하지만 사람마다 행복을 느끼는 방식은 다르다”며 “평소 10시간에서 길게는 13시간까지 잔다. 밖에서 계속 사람들과 교류하지 않아도 혼자 채울 수 있는 만족감이 있다”고 설명했다.

학창 시절 뮤지컬 배우를 꿈꿨던 조이현은 위키드와 엘리자벳, 어쩌면 해피엔딩 등을 여러 차례 관람할 만큼 공연을 좋아한다. 뮤지컬에 대한 애정이 큰 만큼 직접 무대에 도전하는 것은 어떠냐는 취재진의 말에 “뮤지컬을 너무 사랑하기 때문에 오히려 쉽게 도전할 수 없다”며 “정말 잘하는 사람이 무대에 올라야 한다고 생각한다. 자고 일어났는데 갑자기 노래를 아주 잘하게 되지 않는 이상 뮤지컬은 하지 못할 것 같다”고 답하며 웃었다.

스물여덟 조이현은 새로운 출발을 준비하고 있다. 그는 “20대 초반에는 서른이면 굉장한 어른이 될 줄 알았는데 막상 다가오니 저는 여전히 똑같다”며 “20대가 연습생 기간이었다면 서른은 배우로서 다시 데뷔하는 시기처럼 느껴져 설렌다. 더 좋은 배우가 되기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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