엑소 ‘94즈’ 뭉쳤다…카이·세훈, 12월 유닛 데뷔

그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 새로운 유닛으로 뭉친다.

11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 카이와 세훈으로 구성된 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)은 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 ‘Waking Up The City’(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다.

1994년생 동갑내기인 카이와 세훈은 팬들 사이에서 ‘94즈’라는 애칭으로 불리며 오랜 시간 호흡을 맞춰온 멤버들이다. 카이의 강렬한 퍼포먼스와 세훈의 시크한 매력을 결합해 새로운 음악과 무대를 선보일 예정이다.

첫 번째 미니앨범 ‘Waking Up The City’에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 카이와 세훈의 솔로곡 등 총 7곡이 수록된다. 두 사람은 이번 앨범을 통해 각자의 개성을 살리면서도 유닛만의 음악적 색깔을 보여줄 계획이다.

세훈은 최근 열린 엑소 앙코르 콘서트에서 새 유닛의 퍼포먼스에 대한 자신감을 드러냈다. 그는 “무엇보다 퍼포먼스가 ‘대박’이다. 그만큼 자신 있으니 많이 기대해 주시고 솔직한 평가도 부탁드린다”고 말했다. 이어 카이와 함께 타이틀곡 안무 일부를 선보이기도 했다.

이날 0시에는 엑소 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유닛 론칭 필름 ‘It’s Time To Wake Up’(잇츠 타임 투 웨이크 업)이 공개됐다. 영상에는 각자의 공간에 있던 카이와 세훈이 마주하며 하나의 유닛으로 새로운 출발을 알리는 모습이 담겼다.

엑소-카이세훈의 첫 번째 미니앨범 ‘Waking Up The City’는 현재 온오프라인 음반 매장에서 예약 판매 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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