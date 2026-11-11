‘연애박사’ 장인섭, 자필 편지로 종영인사…“많은 의미 있는 작품”

[사진=세나이엔티, ENA '연애박사' 제공]

배우 장인섭이 ‘연애박사’ 종영을 맞아 자필 편지로 감사 인사를 전했다.

장인섭은 지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 ‘연애박사’에서 서한대학교 수학과 최연소 교수 이지훈 역을 맡아 열연했다.

장인섭은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자필 편지를 공개하고 작품을 마친 소회를 밝혔다. 그는 “안녕하세요! ‘연애박사’ 이지훈 교수를 연기한 장인섭입니다. 저에게 ‘연애박사’는 개인적으로 많은 의미를 가지고 있는 작품이었습니다. 그리고 ‘연애박사’와 ‘이지훈’을 사랑해주셔서 진심으로 감사드립니다”라고 전했다.

이어 “보내주신 관심과 사랑 잊지 않고, 앞으로도 좋은 연기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다”라며 앞으로의 활동에 대한 다짐을 덧붙였다.

장인섭은 이번 작품에서 냉철한 판단력을 지닌 수학과 교수이면서도 따뜻한 내면을 가진 이지훈의 모습을 그려냈다. 극 중 임유진(김소현)의 재능을 일찌감치 알아보고 위기의 순간마다 도움을 주는 인물로, 유진과 티격태격하며 ‘말하는 모자’라는 별명으로 불리기도 했다.

극 후반부에는 유진을 향해 오랫동안 품어 온 마음을 드러내며 로맨스에 긴장감을 더했다. 박민재(추영우)와 유진의 관계를 지켜보던 지훈은 자신의 감정에 솔직해지는 한편, 유진의 마음을 존중하며 위로를 건네는 모습으로 캐릭터의 변화를 보여줬다.

장인섭은 tvN ‘졸업’, JTBC ‘협상의 기술’에 이어 이번 작품까지 안판석 감독과 세 번째 호흡을 맞췄다. 세 작품에서 각기 다른 캐릭터를 연기하며 안 감독과 인연을 이어갔다.

현재 방송 중인 MBC 금토드라마 ‘라이어’에서는 변호사 최찬수 역으로 출연하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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