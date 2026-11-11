이효정 아들 이유진, 장동윤이 동서…"배우 집안 됐다"

이유진, 이효정 부자. 출처=SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 화면 캡처

배우 이효정 아들 배우 이유진이 배우 장동윤과 동서지간이 된다고 밝혔다.



10일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에는 오는 14일 차경은과 결혼을 앞둔 이유진과 그의 아버지 이효정이 출연했다.



이날 이효정은 예비 며느리 차경은에 대해 "저도 그렇고 제 아내도 그렇고 우리 며느리가 배우이면 좋겠다는 얘기를 종종 했다"고 말했다.



이어 "제 아들의 삶을 이해해 주는 사람이 배우자였으면 좋겠다고 생각했는데 배우라니까 정말 더할 나위 없다"며 "배우 집안이 됐다. 며느리의 친언니도 배우고 그 언니의 남편도 배우"라고 설명했다.



이를 들은 서장훈은 "뉴스로 봤는데 자매가 두 배우와 결혼하게 됐다"고 말했다. 김숙은 "장동윤씨랑 동서지간이 된다더라"며 축하했다. 이유진은 장동윤에 대해 "저희 형님이 되는 것"이라며 "평소에도 워낙 좋아하고 응원했던 배우"라고 팬심을 드러내기도 했다.



차경은의 친언니는 배우 김승윤으로, 지난달 10일 장동윤과 결혼했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]