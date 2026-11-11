배그는 10주년 축포, 신작은 출격 대기…크래프톤 거침없는 행보

배틀그라운드 이미지. 크래프톤 제공

크래프톤의 게임 전략은 기존 지식재산권(IP)의 수명을 늘리는 동시에 신작을 통해 성장 동력을 확보하는 데 초점이 맞춰져 있다. 글로벌 흥행작인 펍지: 배틀그라운드의 대규모 콘텐츠와 사업 영역 확장을 추진하는 한편, 다양한 장르의 신작을 잇달아 선보이며 포트폴리오 다변화에 나선다.

◆10주년 앞둔 배틀그라운드…펍지 IP 콘텐츠·플랫폼 확장

11일 크래프톤에 따르면 내년 출시 10주년을 맞는 펍지: 배틀그라운드는 역대 최대 규모의 콘텐츠를 준비하고 있다. 대형 컬래버레이션을 비롯해 시즈널 이벤트와 다양한 협업 콘텐츠를 거의 매달 선보인다는 계획이다. 특히 10주년을 맞는 3월에는 기념비적인 콘텐츠를 준비하고 있으나 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다.

신흥 시장 공략을 위한 저용량 모바일 게임도 준비 중이다. 기존 게임보다 저장 공간 부담을 낮춘 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI) 에어와 펍지 모바일 플래시가 대표적이다. 특히 BGMI 에어는 인도에서 구글 플레이 기준 사전 예약자 수 1400만명을 돌파하며 현지 이용자들의 관심을 확인했다. 크래프톤은 기기 성능과 저장 공간, 데이터 사용량 등의 제약으로 게임 이용이 어려웠던 이용자까지 끌어안겠다는 목표다.

펍지 IP를 게임 외부로 확장하는 작업도 속도를 내고 있다. 크래프톤은 최근 넷플릭스와 협력해 펍지 세계관을 기반으로 한 실사 시리즈 제작을 결정했다. 이달부터는 K-팝 그룹 아이브(IVE), 벤틀리와의 컬래버레이션도 진행하고 있다. 게임 이용자를 넘어 다양한 문화 콘텐츠 소비층과 접점을 넓히려는 행보다.

데이브 커드 펍지 스튜디오 크리에이티브 디렉터가 올해 게임스컴에서 펍지: 데드넷을 소개하고 있는 모습. 크래프톤 제공

◆게임스컴 출품작 5종 출격…신작 라인업 다변화

신작 출시에도 힘을 싣는다. 크래프톤은 지난 8월 게임스컴에서 공개한 5개 작품을 모두 내년 출시할 예정이다. 출품작은 펍지: 데드넷(PUBG: DED.NET), 노 로우(NO LAW), 에이지 트위스터, 타래: 언바운드, 프로젝트 제타 등이다.

크래프톤은 그중에서도 펍지: 데드넷과 노 로우에 대한 이용자 반응이 높았다고 밝혔다. 데드넷은 서구권 콘솔 슈터 이용자를 겨냥한 펍지 IP 기반 신작으로, 지난 10월 클로즈드 베타 테스트를 마쳤다. 기존 배틀로얄 장르에 집중됐던 펍지 IP의 활용 범위를 넓힌다는 점에서도 주목된다.

생활 시뮬레이션 게임 인조이(inZOI)도 내년 정식 출시를 목표로 개발 중이다. 이와 함께 플레이스테이션 버전도 선보일 계획이다. 이 밖에 팰월드 모바일 등도 내년 출시를 준비하고 있다.

다만 신작들의 출시 시점은 작품별 완성도와 시장 반응을 고려해 조율하고 있다. 크래프톤은 출시 전 테스트와 개선 작업을 거쳐 초기 흥행 동력을 확보한다는 방침이다.

◆서브노티카 시리즈도 장기 성장…프랜차이즈 전략 강화

단일 신작의 성과를 넘어 기존 작품까지 함께 성장시키는 프랜차이즈 전략도 추진한다. 대표 사례는 서브노티카 시리즈다. 지난 5월15일 얼리 액세스(앞서 해보기)로 출시한 서브노티카2는 누적 판매량 500만장을 넘어섰다.

크래프톤은 신작뿐 아니라 전작의 꾸준한 판매에도 주목하고 있다. 김창한 크래프톤 대표는 “신작인 서브노티카2뿐 아니라 전작인 서브노티카와 서브노티카: 빌로우 제로도 합산하면 매년 200만장 이상 꾸준히 판매되고 있다. 신작의 성과와 전작의 지속적인 판매를 통해 시리즈 전체의 IP 저력을 입증하고 있다”고 설명했다.

이어 “서브노티카2의 성공적인 정식 출시를 최우선으로 준비하는 동시에 시리즈 전반의 장기 성장을 위한 프랜차이즈 전략을 구체화하고 협업 기회를 발굴하고 있다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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