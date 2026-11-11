한진, 임직원 가족 53명 초청 ‘패밀리데이’ 개최

㈜한진은 지난 6일 서울 중구 소공동 본사에서 임직원과 가족을 초청해 ‘패밀리데이(Family Day)’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

패밀리데이는 임직원 자녀들이 부모의 근무 환경을 직접 살펴보고 회사의 주요 사업을 체험할 수 있도록 마련한 행사다. 2019년 처음 도입됐으며 코로나19로 중단된 기간을 제외하면 올해로 5회째다.

올해 행사에는 만 5~12세 자녀를 둔 임직원 가족을 대상으로 자녀와 배우자 등 총 53명이 참가했다.

오전에는 임직원 자녀들이 부모의 근무 공간을 둘러보는 ‘엄마 아빠 일터 찾아가기’ 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 사무 공간을 방문해 한진의 스마트오피스 환경을 살펴봤다.

이어 키보드 자판을 장식하는 키캡 꾸미기와 모루인형 제작 등 원데이 클래스가 운영됐다. 아이들이 직접 소품을 제작하며 부모와 함께 체험할 수 있도록 프로그램을 구성했다.

오후에는 마술·벌룬쇼와 레크리에이션 등 가족 참여형 프로그램이 이어졌다. 한진의 주력 사업인 택배 서비스를 활용한 ‘택배 보내기 체험’도 마련됐다.

참가 아동들은 물품을 택배로 보내는 과정을 직접 경험하며 물류 서비스의 기본 절차를 익혔다. 부모가 근무하는 회사의 주요 사업을 자녀들이 이해할 수 있도록 한 것이다.

한진은 임직원의 일·가정 양립을 지원하기 위한 제도도 운영하고 있다. 스마트오피스와 유연근무제를 비롯해 복장 자율화, 사내 동호회 지원, 신규 입사자 버디 프로그램 등이 대표적이다.

회사는 패밀리데이를 통해 임직원 가족의 회사에 대한 이해도를 높이고, 구성원 간 소통을 확대한다는 방침이다. 특히 자녀들이 부모의 직장을 직접 방문할 수 있는 기회를 제공해 가족친화적 조직문화 조성에 주력하고 있다.

한진 관계자는 “패밀리데이는 자녀들이 부모의 직장을 직접 경험하고 가족이 함께 시간을 보낼 수 있도록 마련한 행사”라며 “앞으로도 임직원의 일과 가정이 조화를 이룰 수 있는 근무환경을 조성하고 가족친화적인 기업문화를 확대해 나가겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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