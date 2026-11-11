SSG, 김성용 신임 운영담당 선임…김재현 단장과 결별

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스가 2027시즌을 앞두고 조직개편을 단행했다. 가장 눈에 띄는 대목은 선수단 운영을 총괄하는 운영담당 파트다. 신임 운영담당에 김성용(46) R&D팀장이 선임됐다. 구단 내부에서 주요 보직을 두루 거친 프런트 전문가를 전면에 내세워 현장 중심의 운영 체계를 강화하겠다는 구상이다.

이번 개편으로 SSG는 대표이사 산하 ▲운영담당(선수단 총괄) ▲마케팅담당(마케팅·광고) ▲사업담당(시설관리·인사·재무) 등 3대 담당 체제로 운영된다. 실무 중심의 현장 지원 효율을 높이기 위한 조치다.

핵심은 선수단 운영의 전문성과 부서 간 협업 강화다. 신설된 운영담당은 국내외 선수 발굴과 육성은 물론 선수단 운영 및 관리, 미디어 소통까지 총괄한다. 데이터와 과학적 분석을 기반으로 업무 프로세스를 체계화하고, 각 부서의 유기적인 협력을 통해 운영 효율성을 끌어올린다는 방침이다. 신임 운영담당은 대외적으로 단장 역할도 수행한다.

김성용 신임 운영담당은 2010년 SSG에 입사한 뒤 마케팅팀과 HR, 홍보팀, 운영팀, R&D팀 등을 거치며 구단 운영 전반에 대한 경험을 쌓았다. 특히 2022년 운영팀장으로 재직하면서 KBO리그 최초의 ‘와이어 투 와이어’ 통합우승에 힘을 보탰다. 이후 홍보팀장과 R&D팀장을 역임하며 현장과 프런트를 아우르는 업무 경험을 축적했다.

구단 신입사원으로 입사해 선수단 운영을 총괄하는 자리까지 오른 비선수 출신 내부 승격 첫 사례라는 점에서도 눈길을 끈다. 구단 내부 사정에 밝고 다양한 실무 부서를 경험한 만큼 조직의 연속성을 유지하면서 새로운 운영 체계를 정착시키는 역할을 맡게 됐다.

사진=SSG랜더스 제공

김성용 신임 운영담당은 “청라 시대라는 구단의 중요한 전환점을 앞두고 선수단 운영을 총괄하는 중책을 맡겨 주신 구단에 깊이 감사드리며, 막중한 책임감을 느낀다”고 밝혔다. 이어 “거창한 포부보다는 선수들의 성장을 돕고, 코칭스태프의 성공을 지원하며, 운영 프런트의 전문성과 역량을 높이는 데 진력을 다하겠다”며 “선수와 코칭스태프, 운영 프런트 세 주체의 역량과 협력이 하나의 시너지로 이어질 때 지속적으로 경쟁력을 갖춘 강팀이 될 수 있다고 믿는다”고 강조했다.

김 운영담당은 또한 “항상 현장의 목소리에 귀 기울이고, 가장 낮은 자세에서 기본부터 다시 다진다는 각오로 임하겠다”고 덧붙였다.

한편 SSG는 올 시즌을 끝으로 김재현 단장과의 동행을 마무리하기로 했다. 구단은 그동안 팀 발전을 위해 헌신한 김재현 단장에게 감사의 뜻을 전했다.

2027시즌을 앞두고 선수단 운영 체제를 새롭게 정비한 SSG가 김성용 신임 운영담당 체제 아래 어떤 변화를 보여줄지 주목된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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