기아, 독일 최고 권위 자동차상 3관왕... 非유럽 브랜드 최초

송호성 사장이 2026 골든 스티어링 휠 어워드에서 기념 촬영을 하고 있다. 기아 제공

기아가 11일 독일 유력 자동차 전문 매체 ‘아우토빌트(Auto Bild)’와 주간지 ‘빌트 암 존탁(Bild am Sonntag)’이 공동 주관하는 ‘2026 골든 스티어링 휠 어워드(Golden Steering Wheel Awards)’에서 비유럽 브랜드 최초로 3관왕을 달성했다고 밝혔다.

1976년부터 시작된 골든 스티어링 휠 어워드는 독일 최고 권위의 자동차 상으로, 올해는 두 매체의 편집진이 90개 신차를 후보로 선정하고 독자 투표를 통해 9개 차급별 3개 모델씩 총 27개의 최종 후보가 결정됐다. 유럽 엔터테인먼트 및 미디어 분야의 유명인사 23명으로 구성된 심사위원단이 데크라 라우지츠링(DEKRA-Lausitzring) 서킷에서 시험을 통해 핸들링, 승차감, 사용 편의성, 일상 실용성 등을 평가해 선정됐다.

올해로 50회째를 맞은 시상식에서 기아는 EV5가 ‘컴팩트 SUV(Compact SUV)’ 부문에서 아우디 Q3, 쿠프라 포르멘토(Formentor) VZ5를 제치고 1위에 올랐다.

K4 스포츠왜건은 ‘컴팩트 차급(Compact class)’ 부문에서 폭스바겐 ID.3 네오(Neo), 쿠프라 본(Born)을 제치고 선정됐다. EV2는 편집진이 독일 시장 기준 가격, 사양, 보증, 선택 사양, 주행 경험 등을 평가해 수상 차량을 선정하는 ‘3만 유로 미만 최고의 차(Best Car Under 30,000 Euros)’ 부문을 수상했다. 기아는 한 해에 3개의 골든 스티어링 휠을 수상하는 최초의 비유럽 브랜드가 됐다.

로빈 호닉(Robin Hornig) 아우토빌트 편집장은 “기아가 순수 전기차와 가솔린 모델로 3개 차급 및 가격대 부문에서 우위를 점하면서 다양한 부문에 걸쳐 최고의 상품을 제공하고 있음을 입증했다”고 평가했다.

송호성 기아 대표이사 사장은 “50년 역사를 지닌 권위 있는 골든 스티어링 휠 어워드에서 비유럽 브랜드 최초로 한 해에 3개 부문을 수상해 영광”이라며 “이번 수상을 통해 기아 차종 라인업의 상품 경쟁력과 고객에게 가치 있는 선택지를 제공하기 위한 기아의 노력을 인정받아 뜻깊다”고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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