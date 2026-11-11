‘풍류대장’ 임재현·‘조선판스타’ 김산옥, 12월 '2026 조선 판 풍류' 개최

사진 : 투(2NK)엔터테인먼트

국악 크로스오버 아티스트 임재현과 김산옥이 한 무대에 오른다.

임재현과 김산옥은 오는 12월 17일 오후 7시 30분 전남광주통합특별시 예술의전당 소극장에서 콘서트 ‘2026 조선 판 풍류(김산옥×임재현 with 마일즈밴드)’를 개최한다.

이번 공연은 전통 국악에 현대적인 사운드와 대중음악의 다양한 장르를 결합한 크로스오버 무대로 꾸며진다. 특히 록과 재즈 등 여러 장르를 넘나드는 마일즈밴드가 함께해 기존 국악 공연과는 차별화된 라이브 무대를 선보일 예정이다.

임재현은 JTBC 국악 경연 프로그램 ‘풍류대장’에서 톱10에 오른 가야금병창 아티스트다. 국가무형문화재 가야금병창 및 산조 이수자로, 남성 가야금병창이라는 희소성과 음악적 역량을 바탕으로 ‘산삼보다 귀한 남자’라는 애칭을 얻었다.

김산옥은 MBN 국악 경연 프로그램 ‘조선판스타’의 최종 우승자로 이름을 알린 소리꾼이다. 힘 있는 가창력과 섬세한 감정 표현을 바탕으로 다양한 무대에서 활동해 왔다.

두 사람은 이번 공연에서 각자의 음악적 색깔을 살려 정통 국악부터 현대 대중음악까지 폭넓은 레퍼토리를 선보일 계획이다. 마일즈밴드의 연주를 더해 국악과 대중음악이 어우러지는 무대를 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]