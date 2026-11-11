[소성민 박사의 여성비뇨의학] 유방암 치료 후 열심히 운동했는데… 밑이 묵직해지는 이유

“건강을 위해 열심히 걷고 운동했는데, 오히려 밑이 더 묵직해졌어요.”

최근 진료실을 찾은 48세 여성 환자의 이야기다. 유방암 치료 병력이 있는 이 환자는 건강을 관리하기 위해 꾸준히 걷기와 운동을 해왔다. 하지만 운동량이 늘면서 아래쪽이 묵직하고 불편한 증상이 점차 심해졌다고 호소했다.

진찰 당시 육안으로는 장기가 심하게 내려온 모습이 뚜렷하지 않았다. 그러나 배에 힘을 주는 발살바(Valsalva) 동작을 시행하며 골반장기의 하강 정도를 평가한 결과, POP-Q 검사에서 골반장기탈출증 2기로 확인됐다.

골반장기탈출증이라고 해서 반드시 장기가 몸 밖으로 돌출되는 것은 아니다. 실제로 장기가 심하게 돌출되지 않은 상태에서도 밑이 묵직하거나 빠지는 듯한 느낌을 경험할 수 있다.

◆에스트로겐 변화가 골반저 조직에도 영향을 미칠까?

골반장기탈출증은 자궁이나 방광, 직장 등을 지지하는 골반저근육과 인대, 결합조직이 약해지면서 장기가 정상 위치보다 아래로 내려오는 질환이다.

이같은 지지구조를 유지하는 데에는 콜라겐과 엘라스틴 같은 결합조직 성분이 중요한 역할을 한다. 에스트로겐은 이들 조직의 유지와 대사에 관여하는 호르몬으로 알려져 있다.

특히 호르몬 수용체 양성 유방암 환자에게 시행하는 내분비치료는 약물 종류에 따라 에스트로겐의 생성이나 작용을 억제한다.

최근에는 이같은 호르몬 환경의 변화가 골반저 기능과 어떤 연관성이 있는지 살펴보는 연구도 이어지고 있다.

2025년 발표된 한 연구에서는 유방암 내분비치료를 받는 여성과 건강한 대조군을 비교한 결과, 내분비치료군에서 골반장기탈출증이 더 높은 비율로 관찰됐다.

다만 유방암 호르몬치료가 골반장기탈출증을 직접 유발한다고 단정할 수는 없다. 약물 종류와 폐경 여부, 출산력, 기존 골반저 상태 등 여러 요인을 함께 고려해야 한다.

◆운동할수록 밑이 묵직해지는 이유

걷기와 운동은 유방암 치료 이후 건강 회복과 체력 유지에 중요한 역할을 한다. 하지만 이미 골반저 지지구조가 약해진 상태라면 운동 중 발생하는 복압의 변화가 불편감을 높일 수 있다.

특히 장시간 서 있거나 걷는 활동, 무거운 물건을 들거나 배에 반복적으로 힘이 들어가는 운동에서는 골반저에 가해지는 부담이 달라질 수 있어 유의해야 한다.

골반저근육과 지지조직이 이러한 압력을 충분히 지탱하지 못하면 아래쪽이 묵직하거나 빠지는 듯한 증상을 경험하기도 한다.

그렇다고 운동 자체가 골반장기탈출증의 원인이라는 의미는 아니다. 중요한 것은 현재 골반저 상태에 맞는 운동 강도와 방법을 선택하는 것이다.

◆눈에 보이지 않아도 골반장기탈출증?

골반장기탈출증은 증상만으로 진행 정도를 판단하기 어렵다. 골반장기탈출증은 증상만으로 진행 정도를 판단하기 어렵다. POP-Q 2기는 가장 많이 내려온 부위가 질 입구의 점막 주름을 기준으로 안쪽 1㎝에서 바깥쪽 1㎝ 사이에 있는 단계다. 따라서 진찰 당시 뚜렷한 외부 돌출이 관찰되지 않을 수도 있다.

이때 중요한 것은 가만히 누워 있을 때의 모습만 확인하는 것이 아니라 복압이 높아지는 상황에서 골반장기가 얼마나 내려오는지 평가하는 것이다.

이때 활용되는 게 ‘발살바 동작’이다. 이는 환자가 배에 힘을 주도록 하여 골반장기의 하강 정도를 확인하는 진찰 방법이다. 필요에 따라 기침을 하거나 자세를 변경하면서 골반저 지지 상태를 평가하기도 한다.

이러한 과정을 통해 자궁탈출증뿐 아니라 방광류, 직장류 등 동반된 골반장기탈출증의 위치와 정도를 구분할 수 있다.

이번 환자 역시 육안으로 심한 돌출이 뚜렷하지 않았지만, 복압을 높이는 동작에서 골반장기의 하강을 확인할 수 있었다.

유방암 치료 이후 건강을 위해 시작한 운동이 불편감으로 이어진다면 단순히 운동량을 줄이는 것만으로 해결하려 하기보다 골반저 상태를 살펴볼 필요가 있다. 특히 밑이 묵직하거나 빠지는 듯한 느낌이 반복된다면, 겉으로 드러나는 증상이 심하지 않더라도 골반장기탈출증이 동반되어 있는지 확인하는 게 유리하다.

골반장기탈출증의 진단에서 중요한 것은 눈에 보이는 돌출 정도만이 아니다. 환자가 실제로 경험하는 증상과 복압 변화에 따른 골반장기의 움직임, 골반저 지지구조를 함께 평가해야 적절한 치료 방향을 결정할 수 있다.

소성민 포웰의원 비뇨의학과 전문의·의학박사

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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